María León se burla de la actuación de Mar Contreras, afirman en redes

El nombre de Mar Contreras se volvió viral en redes sociales tras su esperado estreno como Daniela en la reconocida obra Mentiras, el musical, durante su presentación en Monterrey.

Mientras varios asistentes elogiaron su interpretación y la energía que mostró sobre el escenario, otros fueron más críticos y expresaron opiniones menos favorables sobre su actuación.

Y, por si fuera poco, en TikTok la gente afirma que María León, quien da vida a Lupita, se burló de la actuación de la exparticipante de La Casa de los Famosos México 3. Sin embargo, la exvocalista de Playa Limbo responde a los señalamientos.

María León se burla de la actuación de Mar Contreras, afirman en redes | VIDEO

Un video grabado durante la función más reciente en Monterrey provocó revuelo en redes sociales. En las imágenes se puede ver a María León, quien interpreta a Lupita en la obra, realizando ciertos gestos mientras Mar Contreras está sobre el escenario.

Aunque el clip carece de un audio claro, numerosos internautas interpretaron las expresiones de María como señales de molestia o desaprobación hacia la actuación de su compañera.

Algunos comentarios en TikTok fueron:

“María León nos representa”.

"Amo a María León“.

“Mar no tiene nada que hacer ahí y punto”.

Usuarios se sorprendieron al ver las reacciones de María León durante una escena de Mar Contreras en el musical Mentiras. 😮🎭 El momento quedó captado por el público y rápidamente comenzó a circular en redes, generando todo tipo de comentarios y especulaciones sobre lo que realmente pasó en el escenario.

María León responde a los señalamientos de supuesta burla de Mar Contreras

La exvocalista de Playa Limbo decidió responder para detener los rumores sobre las presuntas críticas hacia Mar Contreras, quien ganó notoriedad tras su participación en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México 3, donde obtuvo el cuarto lugar.

La reacción de María León, de 39 años, surgió a raíz de una publicación en la cuenta de TikTok de Hits FM (@hitsfm), donde se compartió un video que supuestamente la dejaba en evidencia y que incluía el mensaje: “¿Todo bien en casa, María León?”.

La cantante negó que exista algún tipo de problema con Mar Contreras y también aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje a quienes promueven rumores y críticas sobre una supuesta rivalidad.

“No sean liosas. Vengan a ver la obra pa’ que sepan de qué va. Les mando amors”, expresó con humor.

Además, en TikTok numerosos usuarios salieron en defensa de la cantante y bailarina, asegurando que “no le hace ‘malas caras’ a Mar Contreras”, sino que simplemente está interpretando su papel como Lupita dentro de la puesta en escena.

Según los seguidores, los gestos que realiza al mirar a su compañera, quien encarna a Daniela, forman parte de la actuación y de la dinámica entre los personajes de Mentiras, el musical.

De esta manera, el público dejó claro que las expresiones de María León corresponden únicamente a su trabajo y no reflejan ningún tipo de conflicto personal con Mar Contreras.