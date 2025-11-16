¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién sale eliminado hoy 16 de noviembre?

Conoce al eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025

Algunos de los personajes de ¿Quién es la máscara? 2025 saldrán eliminados en el capítulo 6 de esta temporada llena de emoción y de ternura con los participantes.

Seis personajes se apoderan del escenario para demostrar que son los mejores conquistando los corazones de los fans con su talento y carisma.

Quién es el eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025

De acuerdo con los spoilers, el eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025 será Tony Manguera y Sonny Hámsters, ellos serían los personajes que no lograrán convencer a los fans del programa y tendrán que perder su máscara.

TE RECOMENDAMOS: Cobertura integral Alistan cobertura 360 de la Copa Mundial de 2026

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer a los verdaderos eliminados y conocer su identidad.

Qué pasará hoy en ¿Quién es la máscara?

De acuerdo con el avance y con las filtraciones de los fans los seis personajes que van a salir a dar su show son:

Sonny Hámster

Nocturna

Metaliebre

Samurái

Maestro Bops

Tony Manguera

En esta ocasión el programa tendrá temática de rock, por lo que la mayoría de los personajes van a interpretar una canción que esté relacionada con este género musical.

Se espera que algunos de los temas que interpreten los personajes son: Melaliebre va a cantar “Livin’ on a player” de Bon Jovi; Maestro Bops cantará “Cuando nadie ve” de Morat; Nocturna interpretará “Sevenation army” de White Stripes; Sonny Hámster cantará “víveme” de Laura Pausini y Samurái “Con todo menos conmigo” de Timbiriche.

Los enfrentamientos se espera que sean dos de tres integrantes cada uno: en el primer enfrentamiento estará: Tony Manguera, Metaliebre y Maestro Bops; mientras que el segundo encuentro será entre Nocturna, Sonny Hámster y Samurái.

Ya no hay botón de salvación, por lo que ninguno de los personajes va a librar la eliminación, esta noche sí o sí dos personajes se van del programa.

Además, hoy va haber un invitado especial y en esta ocasión llegará Michelle Rodríguez con su carisma y humor.

Será un programa emocionante, ya que empieza a acercarse el final, pues son 10 programas y vamos en el episodio seis.

Horario de ¿Quién es la máscara? 2025

Se transmite todos los domingos a las 8.30 pm por el canal de Las Estrellas, en México, mientras que en Estados Unidos se transmite todos los domingos a las 6:00 pm por el canal de Univisión.