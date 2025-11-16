¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién sale eliminado hoy 16 de noviembre?

Algunos de los personajes de ¿Quién es la máscara? 2025 saldrán eliminados en el capítulo 6 de esta temporada llena de emoción y de ternura con los participantes.
Seis personajes se apoderan del escenario para demostrar que son los mejores conquistando los corazones de los fans con su talento y carisma.
Quién es el eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025
De acuerdo con los spoilers, el eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025 será Tony Manguera y Sonny Hámsters, ellos serían los personajes que no lograrán convencer a los fans del programa y tendrán que perder su máscara.
Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer a los verdaderos eliminados y conocer su identidad.
Qué pasará hoy en ¿Quién es la máscara?
De acuerdo con el avance y con las filtraciones de los fans los seis personajes que van a salir a dar su show son:
En esta ocasión el programa tendrá temática de rock, por lo que la mayoría de los personajes van a interpretar una canción que esté relacionada con este género musical.
Se espera que algunos de los temas que interpreten los personajes son: Melaliebre va a cantar “Livin’ on a player” de Bon Jovi; Maestro Bops cantará “Cuando nadie ve” de Morat; Nocturna interpretará “Sevenation army” de White Stripes; Sonny Hámster cantará “víveme” de Laura Pausini y Samurái “Con todo menos conmigo” de Timbiriche.
Los enfrentamientos se espera que sean dos de tres integrantes cada uno: en el primer enfrentamiento estará: Tony Manguera, Metaliebre y Maestro Bops; mientras que el segundo encuentro será entre Nocturna, Sonny Hámster y Samurái.
Ya no hay botón de salvación, por lo que ninguno de los personajes va a librar la eliminación, esta noche sí o sí dos personajes se van del programa.
Además, hoy va haber un invitado especial y en esta ocasión llegará Michelle Rodríguez con su carisma y humor.
Será un programa emocionante, ya que empieza a acercarse el final, pues son 10 programas y vamos en el episodio seis.
Horario de ¿Quién es la máscara? 2025
Se transmite todos los domingos a las 8.30 pm por el canal de Las Estrellas, en México, mientras que en Estados Unidos se transmite todos los domingos a las 6:00 pm por el canal de Univisión.