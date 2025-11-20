La 74° edición de Miss Universo está a punto de anunciar a la ganadora. La gala final está prevista para este 20 de noviembre de 2025 (tiempo de México) en el Impact Challenger Hall, ubicado en Pak Kret, Nonthaburi, y es uno de los eventos más esperados del año.

A horas del gran evento de coronación, el público se ha interesado en Itza Castillo, Miss Nicaragua 2025, por ser la primera reina nacional elegida en el “exilio”. Además, recientemente denunció el robo de tres vestidos, previo a las preliminares.

Te contamos sobre la vida de la comunicadora y modelo centroamericana.

¿Quién es Itza Castillo, Miss Nicaragua 2025?

Itza Castillo, cuyo nombre completo es Itza Helen Castillo Maradiaga, es Miss Nicaragua 2025, quien representa a su país en Miss Universo. Fue coronada el 4 de septiembre de 2025 en el James L. Knight Center en Miami.

Esta modelo y comunicadora tiene 29 años. La originaria de Managua representa un símbolo de resiliencia y esperanza para su país, que vive en un contexto político complejo. Aunque ahora vive en Estados Unidos, asegura que está “arraigada al legado de mujeres nicaragüenses resistentes”, según una publicación de Miss Universo.

Itza Castillo ha forjado una trayectoria como modelo profesional, colaborando con agencias como Reinhard Agency y Talent Model Management en Estados Unidos.

Pero Miss Nicaragua 2025 no sólo es modelo, es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana (UCA). Además, realizó un posgrado en Marketing en la Universidad Americana (UAM).

Su coronación no pasó desapercibida por su contexto sociopolítico, debido a que se convirtió en la primera reina nacional elegida en el “exilio”, dadas las tensiones en Nicaragua desde 2018, lo que le da un fuerte matiz simbólico a su reinado.

Uno de los elementos más emblemáticos de su título es la corona que porta, que es bautizada Cielo y Libertad. La pieza está valorada en más de 100 mil dólares y fue diseñada por el orfebre venezolano Alejandro Arriaz. Itza Castillo fue coronada por Geyssell García, su antecesora como Miss Universo Nicaragua.

Actualmente Itza Castillo cuenta con 83,2 mil seguidores en Instagram y sus publicaciones alcanzan hasta 32 mil Me gusta.

Itza Castillo, Miss Nicaragua 2025, denuncia el robo de tres vestidos

Pese a la impecable trayectoria de Itza Castillo, Miss Nicaragua 2025, su camino no ha estado exento de polémica. Recientemente la modelo denunció que tres de sus vestidos desaparecieron antes de las preliminares, lo que provocó rumores de sabotaje.

A pesar de ello, la reina nicaragüense no ha dejado que esto frene su propósito de coronarse como la mujer más bella del universo.