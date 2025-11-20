Una edición más de Miss Universo, el concurso de belleza más importante del mundo, tiene lugar en Tailandia. Este año, más de 120 candidatas provenientes de unos 130 países llegaron a tierras tailandesas para competir por la corona.

Las participantes se encuentran en Bangkok desde principios de noviembre, donde desarrollan una intensa agenda de desfiles, sesiones fotográficas y eventos culturales donde se maravillaron con el país asiático.

Una de las mujeres que busca galardonarse como la mujer más bella del universo es Mahyla Roth, quien representa a Costa Rica en el certamen de belleza. Conoce la trayectoria de la joven modelo conocida por quedar en el top 9 de Miss International 2022.

¿Quién es Mahyla Roth, Miss Costa Rica 2025?

Mahyla Roth, cuyo nombre completo es Mahyla Valeria Roth Benavides, es la Miss Universo Costa Rica 2025, fue elegida el 19 de julio de 2025 en el Centro Internacional de Convenciones ANDE, en Heredia.

Nació el 13 de marzo de 1999 en San Ramón, provincia de Alajuela, pero creció en Cahuita, en la zona caribeña de Costa Rica, lo que le brindó una formación multicultural que ha marcado su visión del mundo, según ha comentado en varias entrevistas.

Mahyla Roth combina su carrera en el modelaje con su formación académica al estudiar Administración de Empresas. Tiempo atrás cursó Sociología en Estados Unidos.

La joven ya tenía experiencia en certámenes pues, en 2022, participó en Miss International, donde alcanzó el top 9. Durante su coronación como Miss Costa Rica 2025, la reina de belleza superó a 14 candidatas y recibió también el premio a la mejor sonrisa, lo que la consolidó como favorita desde el principio de la competencia.

En la competencia de su país, Mahyla Roth reveló que ha luchado con problemas de autoimagen, por lo que promociona mensajes de salud mental, autoestima y aceptación corporal. Además, lidera un proyecto llamado Working Together Costa Rica, que está enfocado en la educación y el cambio climático, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Mahyla Roth, durante su primera aparición en Miss Universo 2025, desfiló con un vestido verde con detalles de perlas y destacó por tener una actitud calurosa con el público.

Aunque su familia no pudo viajar a Tailandia y acompañarla físicamente, organizó una gran reunión en Costa Rica para ver la final del certamen, este jueves, en una pantalla gigante, con entrada abierta y ambiente de fiesta nacional que reunirá a sus seguidores.