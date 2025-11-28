La Granja VIP: ¿Quién es el salvado y quién quedó nominado hoy 28 de noviembre?

Llegó una nuevo viernes de traición en La Granja VIP y esta vez, Kim Shantal consiguió salvarse de la nominación tras su desempeño este jueves durante el reto de salvación. De este modo, la influencer tendrá que elegir a cuál habitante salvar y a cual nominar en su lugar.

¿A quién salvó Kim Shantal y a quién nominó?

Fue este miércoles que se definió a los cuatro participantes que quedaron como los nominados de la semana, por la elección de sus propios compañeros en La Granja VIP, en medio de fuertes tensiones. Ellos fueron El Patrón, Fabiola Campomanes, Lis Vega y Kim Shantal, aunque la última logró salvarse.

Por ello, la tabla de nominados quedó así:

Kim Shantal

Fabiola Campomanes

Lis Vega

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, tendrás que contar con la aplicación de TV Azteca En Vivo, que puedes encontrara en tu tienda de aplicaciones del teléfono. Puedes votar todos los días y hasta 10 veces por la misma persona o repartiéndolos como mejor te parezca.

Dentro de la aplicación, encontrarás un ícono que dice La Granja VIP. Entra al apartado y ve a la sección ‘votar’ para elegir a tu favorito.

