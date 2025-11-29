Luego de la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y las polémicas en las que se ve envuelta, el entusiasmo por los concursos de belleza se ha intensificado. Ahora, todas las miradas se concentran en Miss México 2025, un certamen que año tras año convoca a representantes de distintos estados del país en una celebración nacional muy esperada.

En La Razón, te contamos a qué hora y dónde puedes ver en vivo la gran final de este concurso. Además, te explicamos si Miss Universo México y Miss México son lo mismo.

¿Miss México y Miss Universo México son lo mismo? ¿Está en peligro la corona de Fátima Bosch?

Miss México es un concurso de belleza nacional que convoca a representantes de todos los estados del país desde 1952. Su propósito es resaltar el talento, la proyección escénica y las capacidades sociales de mujeres que buscan convertirse en portavoces de México.

A diferencia de certámenes como Miss Universo o Miss Universo México, esta competencia otorga a su ganadora y a las finalistas la oportunidad de participar en distintos concursos internacionales.

Es decir, la organización Miss México debe enviar representantes nacionales a diversos concursos internacionales. Estos incluyen:

Miss World.

Miss Supranational.

Miss Cosmo International.

Reina Internacional del Café.

Top Model of the World.

Miss Globalcity.

Y, si te preguntabas si la ganadora de este certamen podría competir por la corona con Fátima Bosch, Miss Universo, la respuesta es: no. Miss México y Miss Universo México son concursos independientes.

Miss México 2025: ¿A qué hora y dónde ver la gran final EN VIVO?

Este año, la gran final de Miss México está programada para el domingo 30 de noviembre. El espectáculo comenzará a las 4:00 de la tarde y tendrá lugar en el Auditorio Santiago de Monterrey, Nuevo León.

El escenario recibirá a las participantes que representan a las 32 entidades del país y al público en una jornada llena de emoción y celebración.

La transmisión completa y en vivo de la gran final del certamen podrá disfrutarse en todos los hogares mediante Canal 6, tanto por televisión como por otras plataformas.