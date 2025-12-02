Lupita Villalobos revela que le salió una bolita en el pecho ¿Tiene cáncer?

Lupita Villalobos revela que le salió una bolita en el pecho

La famosa influencer Lupita Villalobos asustó a sus fans, luego de que reveló en un video de TikTok que le salió una bolita en el pecho.

La creadora del podcast Las Alucines contó su experiencia de que ya llevaba varias semanas sintiendo esta bolita que le apareció.

La estrella de Internet contó que primero la sintió pequeña y conforme fueron avanzando los días ésta empezó a crecer, por lo que tuvo que ir rápidamente con el ginecólogo para que le dijera qué es lo que tenía.

TE RECOMENDAMOS: Causa revuelo Las IMPACTANTES FOTOS de cómo quedó el hombre que invadió jaula de una leona

Lupita Villalobos señaló que el médico le mandó a hacer un ultrasonido para para poder ver qué había en esa bolita.

Lupita contó que cuando el doctor le mencionó que una de las posibilidades era que podría tener cáncer. La influencer mencionó que cuando escuchó esa palabra se descontroló y “se me bajó la sangre a los pies”, de la impresión.

Asimismo, la creadora de contenido señaló que cuando fue a hacerse el ultrasonido, una enfermeda la empezó a tocar par para identificar la bolita y que inmediatamente que sintió le llamó al doctor y cambió su semblante, algo que alertó a Lupita aún más.

¿Lupita Villalobos tiene cáncer?

No, Lupita Villalobos no tiene cáncer, la influencer contó que una vez que le hicieron el examen el doctor le dijo que en esa bolita no tenía nada, no había signos de que células cancerígenas.

Lupita Villalobos dijo que lo que tiene es fibrosis, que ella se encuentra muy bien de salud y pidió a sus fans no alertarse porque ya se checó.

Sin embargo, el mensaje que la famosa dejó a sus miles de seguidores es la importancia de la autoexploración para poder atender cualquier padecimiento de manera rápida.

La estrella de Internet contó que ella se arrepintió de tardarse porque postergó su visita al médico por trabajo y por sus giras, pero que ahora ella sabe que tiene que priorizar su salud desde el momento en que sienta algo extraño o diferente.

Los fans de Las Alucines dijeron que Lupita Villalobos todavía se ve asustada y calificaron de mala la actitud del ginecólogo al decirle que podría tener cáncer, pues señalan que los médicos tienen que esperar a que tengan los resultados de los exámenes en la mano para poder emitir un diagnóstico.