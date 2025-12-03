Spotify Wrapped 2025: Artista y canción más escuchada del año a nivel mundial

Spotify lanzó su esperado Wrapped, el resumen anual de tendencias musicales, este miércoles 3 de diciembre. La plataforma presentó por fin las listas globales de artistas, álbumes y canciones más reproducidos del año, en una edición que la compañía describe como “más grande, audaz, cautivadora y reveladora”.

Con esta entrega, los usuarios pueden explorar sus hábitos de escucha y descubrir qué géneros y voces marcaron su 2025 y el de millones más. Si quieres conocer quién fue el artista y cuál fue la canción más oída durante los últimos 12 meses, aquí en La Razón te contamos.

El Spotify Wrapped 2025 ya está aquí y, basado en las elecciones musicales de los más de 700 millones de oyentes de la plataforma en todo el mundo, estos son los resultados.

Artista más escuchado a nivel mundial:

Bad Bunny

El reguetonero puertorriqueño se consagró por cuarta ocasión como el artista más escuchado a nivel global en Spotify, tras sus triunfos en 2020, 2021 y 2022. Este año acumuló 19 mil 800 millones de reproducciones y colocó su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS como el álbum más reproducido del mundo.

Para celebrar, la plataforma Spotify lanzó una campaña internacional dedicada al cantante y sus seguidores, que incluye el cortometraje Leap Year, activaciones en distintas ciudades y experiencias exclusivas dentro de la aplicación.

Mensaje de Bad Bunny junto a Concho para el Spotify Wrapped. 🥹🫶🏻❤️ pic.twitter.com/2ZmjiwItyz — Bad Bunny Network (@badbunnynetwork) December 3, 2025

El ranking global se completa con Taylor Swift en segundo lugar, aunque es la número uno en Estados Unidos.

El top 10 de artistas más escuchados queda así:

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Canción más escuchada a nivel mundial en Spotify este 2025:

La canción más escuchada del mundo en la plataforma este 2025 es “Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars, un tema que eriza la piel de millones de oyentes debido a la gran interpretación de los cantantes estadounidenses. Este tema tuvo más de 1.7 mil millones de reproducciones.

Aunque Bad Bunny no se posicionó como número uno en esta categoría, sí entró en los primeros 10 temas más oídos, quedando en quinto lugar. El top de canciones globales queda así este año: