El mundo del espectáculo mexicano se vistió de luto tras la muerte de Eduardo Manzano, El Polivoz, uno de los comediantes más emblemáticos de la televisión nacional. Su fallecimiento ocurrió el 4 de diciembre, a los 87 años, según confirmó su hijo, Eduardo Manzano Jr. en redes sociales a través de un comunicado.

A raíz de la lamentable noticia, colegas y fanáticos del actor que participó en programas como Una familia de diez y Como dice el dicho, buscan despedirse del famoso, por lo que desean saber dónde fue enterrado. Aquí te contamos.

¿Dónde fue enterrado Eduardo Manzano El Polivoz?

Eduardo Manzano El Polivoz murió la noche del jueves y ayer viernes se realizó una ceremonia fúnebre en una funeraria J. García Lópezde la colonia Juárez de la Ciudad de México.

Familiares, amigos y admiradores se dieron en el lugar cita para despedir al cómico. Además, esta mañana se realizó una misa de cuerpo presente, a las 11:00 m, a la cual asistieron figuras del entretenimiento mexicano como Jorge Falcón, Teo González, Mariana Botas, Ricardo Margaleff, Andrea Torre, entre otros.

Flores blancas, una Virgen de Guadalupe y una fotografía del actor junto a un cachorro, destacaron en la escena.

Familiares y amigos este sábado, durante la misa funeraria al cómico Eduardo Manzano, tras su fallecimiento el jueves ı Foto: Edgar Negrete Lira @Cuartoscuro

Del mismo modo, los hijos de Eduardo Manzano estuvieron en todo momento junto a los restos de su padre. Mariela Manzano, aseguró esta mañana a los medios de comunicación que se reunieron afuera de la funeraria que el comediante fue sepultado junto a sus padres, pues como familia cumplen el deseo que había manifestado en vida.

“Todos sus hijos nos quedamos tranquilos porque él descansa con sus papás”, expresó con emotividad la hija de El Polivoz, además de destacar la importancia que tenía para Eduardo el vínculo con su familia.

Sin embargo, lo que permanecerá no será su cuerpo, pues desde anoche Jorge Ortiz de Pinedo dio a conocer que los restos de Eduardo Manzano serían cremados después de la misa de cuerpo presente. Se desconoce la ubicación exacta.

¿Habrá un homenaje a Eduardo Manzano El Polivoz en Bellas Artes en los próximos días?

Hasta el momento las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) y la Secretaría de Cultura no han revelado información sobre un homenaje al actor Eduardo Manzano El Polivoz en el Palacio de Bellas Artes, tal como se hizo tras la muerte de figuras como Silvia Pinal, Juan Gabriel e Ignacio López Tarso, entre otras.

Del mismo modo, Televisa, la televisora en la que trabajó por más de 60 años el actor, no se ha pronunciado al respecto. Se espera que en los próximos días haya más información.