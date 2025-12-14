El sábado 13 de diciembre se confirmó la muerte de Abraham Quintanilla, padre de la estrella del Tex-Mex Selena. Tras la noticia, familiares y amigos compartieron sus condolencias.

Sin embargo, Chris Pérez, esposo de la cantante de “Como La Flor”, no se pronunció al respecto, hasta ahora. Su reacción es una de las más esperadas por los usuarios en redes sociales, debido a las tensiones que envolvieron su relación durante varios años.

¿Cómo fue la relación entre Chris Pérez y Abraham Quintanilla?

Chris Pérez es el esposo de Selena, conocida como la Reina del Tex-Mex. El músico conoció a la cantante en 1989, cuando se unió como guitarrista a Los Dinos.

La pareja se enamoró rápidamente, pero Abraham Quintanilla, quien fuera padre y mánager de Selena, no estaba de acuerdo con que tuvieran una relación. El patriarca aseguró en su momento que estaba preocupado por la poca experiencia de su hija y por mantener intacta su imagen pública en el mundo de la música.

En 1992, Selena y Chris Pérez se casaron en secreto, lo que generó que existiera un distanciamiento temporal entre la cantante y su padre.

Cuando Selena fue asesinada, en 1995, las tensiones entre el músico y su suegro aumentaron. Chris Pérez relató en su libro Para Selena, con amor que Abraham Quintanilla lo trató con dureza en los días posteriores a la tragedia; reveló que incluso le pidió que abandonara la casa en la que vivía con la artista, pues era propiedad de la familia Quintanilla.

Con el paso de los años, la relación entre ambos se tornó más cordial y respetuosa, aunque nunca del todo cercana.

Por ejemplo, en marzo de este año, los Quintanilla se reunieron en Austin, Texas, para el estreno del documental Selena Y Los Dinos de Netflix. Chris Pérez también fue invitado y compartió una fotografía donde posa junto a Abraham y Suzette, pero los hombres no lucen muy allegados.

Chris Pérez reacciona a la muerte de Abraham Quintanilla, ¿lo perdonó?

Esta mañana Chris Pérez se pronunció finalmente, a través de redes sociales, sobre la muerte de Abraham Quintanilla, padre de su esposa Selena. Debido a las tensiones del pasado entre ambos, la reacción del músico fue una de las más esperadas por los fans de la Reina del Tex-Mex.

En Instagram compartió un comunicado en el que se recuerda a Abraham como un “amado esposo, padre y patriarca de la familia Quintanilla”.

“Abraham fue un hombre de familia devoto, cuya vida estuvo marcada por la fe, la disciplina y un amor inquebrantable. Fue una presencia guía dentro de su familia”, señala el texto.

También se señala que: “A lo largo de su vida, se mantuvo comprometido en honrar el legado de Selena con cuidado, responsabilidad y profundo respeto”. Aunque fue muy criticado.

La familia aprovechó para agradecer las muestras de cariño, oraciones y apoyo que han recibido. Además, pidieron “respetuosamente privacidad mientras atraviesan este momento de duelo y reflexión”.

El texto está firmado por “La Familia Quintanilla” y también fue posteado por Suzette, la hermana de Selena.