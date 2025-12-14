¿Qué empresa contrató a Dua Lipa para el concierto privado en Cancún?

La noche del 12 de diciembre la cantante británica Dua Lipa deleitó a los empleados de una poderosa compañía con un show exclusivo en el Hotel Moon Palace The Grand Cancún, en Quintana Roo, México.

En redes sociales se comenta que el evento se trató de una “posada”, sin embargo, no es así. Es el Power’s Quest, organizado por la empresa Power Home Remodeling, que consintió a sus trabajadores con el concierto de la intérprete de “Levitating”.

Además, Blink-182 y Kings of Leon se presentaron esa noche. El evento se volvió uno de los más comentados en redes sociales; en La Razón te contamos a qué se dedica esta empresa y en qué consiste esta celebración anual.

¿Qué es el Power’s Quest 2025, evento privado en el que participó Dua Lipa?

El Power’s Quest 2025, realizado en el Hotel Moon Palace, es el evento en el que dio un show este fin de semana Dua Lipa. Se trata del séptimo festival que realiza la empresa Power Home Remodeling.

La compañía lleva a más de tres mil empleados (más sus plus one) a una zona hotelera y recreativa en Cancún, Quintana Roo, para que puedan disfrutar de tres días de fiesta, deporte y bienestar, en los que se incluyen sesiones de yoga, gimnasios, spas y programas de sobriedad, entre otros.

Hace un año, en el 2024, este evento privado contó con la presencia de artistas como Post Malone, WEEZER y Wiz Khalifa. Además, tuvieron un partido de básquet con las estrellas de la NBA Eddy Curry, Mario Chalmers, Roger Mason, Rashard Lewis, Carlos Boozer y Keith Bogans, en el que los empleados también pudieron participar.

Todos los detalles del evento del 2024 se encuentran en: POWER’s 2024 Quest Is a Best-of-the-Best Celebration of Music, Art, and Wellness | Power Home Remodeling

Las presentaciones musicales sólo son una pequeña parte del evento anual de la empresa. El Power’s Quest 2025 es un esfuerzo en conjunto de la empresa Power Home Remodeling con socios y patrocinadores.

Dua Lipa en la fiesta de fin de año de una empresa privada en Cancún 🇲🇽 pic.twitter.com/QNwujyUEMo — Indie 505 (@Indie5051) December 13, 2025

¿Qué empresa contrató a Dua Lipa para el concierto privado en Cancún?

La empresa que contrató a Dua Lipa para este evento en Cacnún, México, es Power Home Remodeling. La compañía fue fundada en 1992 y se dedica a la remodelación de exteriores de viviendas; es considerada la más grande de Estados Unidos en la materia.

Power Home Remodeling tiene oficinas en casi todos los estados de EU, sin embargo, no tiene oficinas en México (aunque existe una empresa llamada Power Home en México, también de remodelación, aparentemente no están relacionadas).

Así que, si pensabas enviar tu solicitud de trabajo y renunciar, piénsalo dos veces, pues tendrías que trasladarte al país vecino del norte en un mal momento para ser mexicano, o latino, en EU.