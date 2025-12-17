Donde el amor se esconde, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Donde el amor se esconde es un drama chino en el que la reputación de una joven se ve arruinada por un video filtrado, lo que cambia su vida por completo, entre traiciones y amor.

¿De qué trata Donde el amor se esconde?

Donde el amor se esconde sigue la historia de Ana Guerra, cuya reputación se ve completamente arruinada cuando se filtra un video íntimo en el que a su vez, se revela que su novio, Carlos López fue el traidor.

Donde el amor se esconde ı Foto: Especial

Carlos quiso así vengar a su hermana Marta. Sin esperanza tras la traición, Ana acepta casarse con Luis Bello, quien es un hombre discapacitado que además, se dice que está desequilibrado.

Antes de irse, expone en un video los crímenes de su hermana. Después, descubre que amaba a Luis en secreto, ya que lo conocía sin saberlo. De este modo y con su amor, logra sanar.

¿Dónde ver Donde el amor se esconde?

La serie cuenta con un total de 73 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de DramaBox. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Cuando el destino golpea al amor: Lacey tuvo una infancia complicada por la preferencia de su familia por los hijos varones, lo que la llevó a ser relegada e ignorada frente a sus hermanos. Ella admiraba de manera secreta a Félix, mientras vivía una infancia complicada. Al crecer, su familia la quiso obligar a casarse con un desconocido por tres millones de dólares, sin saber que su marido sería el mismo hombre con el que estaba profundamente enamorada en el pasado.

17 Rompecorazones: Cuando el Amor no Tiene Voz: El amor abusivo de Declan hacia su esposa. Él fue su peor tormento, quien una vez prometió mantenerla a salvo. Eva alguna vez amó a Declan, quien podría matar por ella. Pero después de tres años de matrimonio, ella sufría, dándose cuenta de que Declan nunca la amó.

Cuenta Regresiva: Renacimiento (héroe de la cuenta regresiva): Pedro, un repartidor, fue atropellado por María, la directora general del Grupo Santos. Al despertar, descubrió que tenía la extraña habilidad de ver cuánto tiempo de vida le quedaba a las personas. Esta nueva visión cambió por completo su manera de ver el mundo, especialmente cuando logró predecir y evitar un accidente fatal que habría terminado con la vida de María.