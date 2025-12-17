¿Quién es la nueva reina de La Más Draga 7?

Tras varias semanas de competencia, por fin se dio a conocer a la nueva reina de La Más Draga 7. La Arena Ciudad de México fue testigo de una noche sin precedentes, en la que el público vivió a flor de piel cada etapa de la gran final del concurso.

A estos miles de espectadores se sumaron exconcursantes y figuras del espectáculo. En La Razón te contamos cómo se vivió la gran final y quién es la ganadora de esta temporada, titulada El Séptimo Sello.

¿Quién es la nueva reina de La Más Draga 7?

La noche del martes 16 de diciembre, la Arena Ciudad de México fue el escenario donde se definió a la ganadora de la séptima temporada de La Más Draga. La conducción estuvo a cargo de Karime Pindter.

TE RECOMENDAMOS: Aún no deciden si solicitarán pena de muerte El hijo de Rob Reiner es acusado de dos cargos de asesinato por la muerte de sus padres

Entre las etapas de la competencia, resaltó La Más 360, una prueba que desafió a las participantes a demostrar su talento en el maquillaje, vestuario y presencia en el escenario.

Las finalistas de La Más Draga 7 fueron: Deetox Alanís, Tulsa Valpurgis, Nayla Downs y Moon.

La nueva reina del programa es Nayla Downs. Su participación destacó por retomar la cosmovisión de la cultura wixáritari, conocida comúnmente como huichol, quienes se ubican en la Sierra Madre de México.

Nayla usó un vestido colorido, cuya falda parecía ser hecha de pétalos gigantes. Además, incluyó como parte de la escenografía una figura que representó el rostro del sol y de la luna, materializando la dualidad del universo de dicha cultura.

Del mismo modo, su presentación resaltó por agregar dos venados a gran escala, también muy coloridos, un rasgo característico de este pueblo originario del país que habita zonas de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas.

Nayla Downs en la final de La Más Draga 7 ı Foto: Captura de pantalla IG @jhezusb

¿Quién es Nayla Downs, ganadora de La Más Draga 7?

Nayla Downs es originaria de Tepic, Nayarit, razón por la que representó en la gran final de La Más Draga 7 a la cultura wixáritari o huichol. Nació el 19 de junio de 1991.

Sus vestuarios y performances comúnmente destacan por retomar la riqueza cultural del país y las artesanías.

¿Cuáles son los premios que obtuvo la nueva reina de La Más Draga 7?

La nueva reina del concurso de drags, Nayla Downs, obtuvo el jugoso premio de 700 mil pesos mexicanos. Además, la ganadora tendrá acceso a incentivos adicionales, tales como productos especializados y colaboraciones con marcas asociadas al show La Más Draga.

Este programa, que comenzó en el país en mayo de 2018, es una plataforma que busca visibilizar e impulsar el talento de dragas mexicanas y de Latinoamérica.

En 2023, la ganadora de La Más Draga 6 fue Cattriona Biñé.