Salma Hayek deslumbra en La Casita de Bad Bunny; cantó todas las canciones | VIDEO

La presencia de Salma Hayek en el sexto concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México se convirtió en uno de los momentos más comentados del viernes 19 de diciembre. La actriz mexicana, reconocida internacionalmente por su trayectoria en Hollywood, sorprendió al público al mostrarse como una auténtica fan del reguetonero puertorriqueño.

La famosa no sólo acudió a La Casita, el espacio reservado para invitados especiales dentro del escenario, sino que cantó de principio a fin todas las canciones del repertorio. En redes aseguran que ella fue una de las famosas que más disfrutó el show.

Otras artistas que asistieron ayer al Estadio GNP fueron la cantante Danna y la actriz Loreto Peralta.

Salma Hayek atrajo las miradas de los asistentes del concierto de Bad Bunny en México desde que ingresó al recinto, incluso se tomó fotos con algunos fans. Su energía y carisma la han convertido en una de las figuras internacionales más queridas.

A sus 59 años, bailó, coreó y disfrutó cada tema del reguetonero desde La Casita. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo la actriz se sabía las letras completas, desde los éxitos más recientes hasta los clásicos que han marcado la carrera de Bad Bunny.

Su entrega fue tal que muchos la calificaron como “la reina de La Casita”. Otros internautas señalan que la actriz Salma Hayek fue una de las famosas que más disfrutó del concierto, pues se vio muy dedicada a la música.

Salma Hayek disfruta del concierto de Bad Bunny junto a Danna y Loreto Peralta

Salma Hayek se encontraba en La Casita como una de las invitadas especiales al concierto de Bad Bunny. Otras figuras del mundo del entretenimiento que los asistentes lograron identificar fueron la cantante Danna y la actriz Loreto Peralta.

Las tres famosas mexicanas compartieron un momento de baile y alegría en el Estadio GNP Seguros anoche. En diversos videos difundidos a través de redes sociales, se puede ver a las actrices muy unidas y viviendo al máximo el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Algunos comentarios en TikTok sobre la presencia de Salma Hayek en el escenario conocido como La Casita de Bad Bunny fueron:

“Qué bellaaaaaa y se sabe la canción”

“Bad Bunny uniendo los Latinos”

“Y la única cantando de todos los que están en La Casita”

“La reina de La Casita”