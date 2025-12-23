Sergio Mayer Mori acusa a Natália Subtil de no dejarle ver a su hija: ‘Solo conté mi historia’ | VIDEO

Sergio Mayer Mori ha revelado que los conflictos con la mamá de su hija, Natália Subtil, no terminan. Ahora, tras su salida de La Granja VIP, el músico reveló que no ha tenido oportunidad de reencontrarse con Mila después de haber salido del programa de telerrealidad.

Fue hace varias semanas que Natália Subtil informó que Mila no participaría en ningún tipo de actividad que tuviera que ver con La Granja VIP, pero según Sergio Mayer Mori, ahora también se le niega el contacto con la menor de edad.

Sergio Mayer Mori acusa a Natália Subtil de no dejarle ver a su hija

Fue en una transmisión por TikTok que el cantante mexicano mencionó que no ha podido reencontrarse con su hija tras su salida del programa debido a la molestia de su ex pareja por las declaraciones que realizó sobre ambos en el proyecto.

De este modo, Mori reveló que la modelo no contesta a sus mensajes, donde él le pide un encuentro con la niña. “Me encantaría verla, muero por verla, solo que su mamá no me contesta. Ya le escribí, porque mi hija también tiene su teléfono, pero los mensajes no le han llegado; está chiquita y luego no lo usa”, explicó.

“No la he podido ver porque su madre no me responde. Se enojó un poquito porque conté mi historia en La Granja (…) Pero bueno, ella lleva tiempo haciendo eso, y peor aún porque lo hace de una manera horrible y habla muy mal de mí. Yo nunca hablé mal de ella, solo conté mi historia y se enojó”, agregó.

que hueva que sergio tuvo que pasar por años escuchando a natalia contando su versión y dejándolo como el malo pero ahora que sergio también contó su parte de la historia la señora se enoja y le prohíbe ver a su hija pic.twitter.com/RYJwNqjuf0 — 🎸 (@sgmmori) December 18, 2025

La historia de Natália Subtil y Sergio Mayer Mori

La historia de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil es una que divide opiniones, ya que su relación comenzó cuando él tenía 17 años y ella 27, sin mencionar que ella se encontraba aún casada cuando inicio el romance donde rápidamente quedó embarazada de Mila.

Al final, la relación de ambos no funcionó y a través de los años han vivido en medio de polémicas, entre dimes y diretes de ambas personalidades que emiten declaraciones de su relación y su hija en común.

En La Granja VIP, Mori acusó a Natália de boicotear sus proyectos y dañar su imagen; sin embargo, después pidió perdón por las declaraciones en su contra y agradeció su labor como mamá. Incluso, recordó que la modelo no llevaba a su hija a la escuela.

“Natália, te hablo a ti directamente, perdón que en la situación en la que estoy, a lo mejor, he tenido que mencionar tu nombre, lo último que quiero es exponerte (…) quiero darte las gracias por la persona en la que Mila se ha convertido en y en el proceso en el que está Mila de convertirse en la persona que es, mucho de eso te lo debo a ti, así que gracias”, dijo Sergio Mayer Mori.