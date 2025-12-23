Teo minimiza el maltrato a animales en La Granja VIP: ‘No les preocupaba la violencia en casa’ | VIDEO

El influencer César Doroteo ‘Teo’ abordó uno de los temas más polémicos de La Granja VIP a días del fin del programa de telerrealidad, justificando el maltrato que muchos acusan que él y otros granjeros como La Bea ejercieron contra animales del programa.

En su momento, las redes sociales se llenaron de críticas contra Teo y La Bea por los videos en los que llegan a maltratar animales de La Granja VIP, principalmente pateando a los cerditos para poder llegar a alguna parte del corral, una acción por la que recibieron fuertes críticas.

La naca corriente de la Bea pateando a los cerditos en la Granja Vip…



Esto debería ser expulsión inmediata YA!#LaGranjaVip pic.twitter.com/b1zqOMs9vJ — Lolita 🍌 (@LolitaPlatan0) December 16, 2025

Teo se defiende de acusaciones de maltrato animal

Fue durante la visita del Team Cacaraqueo en Ventaneando que el creador de contenido se mostró indignado por las críticas que recibió acusándolo de ejercer violencia contra los cerditos, pues aseguró que ellos como habitantes vivieron más situaciones agobiantes que los animales.

En ese sentido, destacó que llegó a desesperarse porque los animalitos “no entendían” y criticó que las personas defiendan antes a los animales (que no tienen voz propia para hacerlo) que a otros humanos que pasan momentos complicados.

“Les preocupaba la violencia hacia los animales, pero no les preocupaba la violencia en la casa, eso es algo que yo siempre decía. Adentro de la casa hay agresiones, hay violencia, hay acoso, pero a los animales... y al final de cuentas creo que somos de los 4 que más nos enfocamos en trabajar en La Granja y en trabajarla bien y cuidar a los animales”, acusó.

También comentó que aunque se encariñaron con algunos animales, en lo personal los cerdos no fueron sus favoritos, la tacharlos de necios: “Nos encariñamos, si bien sí... y lo dijimos, los cerdos eran los menos favoritos porque eran revoltosos, pero estaba bien consentidos por la Kim, no hacían caso, se metían a la comida, de repente es peligroso para los otros animales que se metan a los lugares de los otros animales”.

“Imagínate la desesperación de ver que tus gallinas están revoloteando por todos lados porque se metió uno de los cerditos porque rompió la esa... y la verdad es que son bien pesados, gente”.

Algunas de las reacciones en redes sociales compararon a Teo con Ricardo Peralta, al asegurar que el influencer no sabe aceptar errores. Te dejamos algunas reacciones: