Humberto Vélez aparece en episodio de Los Simpson, así fue el épico momento | VIDEO

Humberto Vélez es ampliamente reconocido por millones de personas gracias a que fue la voz original en el doblaje latino de Homero Simpson, el protagonista de la icónica serie de animación Los Simpson. Ahora, el actor de doblaje fue homenajeado en la producción.

Los Simpson tiene más de 35 años al aire y fue en uno de sus capítulos más recientes donde hacen varios guiños a México que decidieron rendir homenaje a Humberto Vélez con un momento que emocionó al público mexicano.

MOMENTO HISTÓRICO PARA EL DOBLAJE LATINO



Humberto Vélez, la icónica voz de Homero en español, apareció ÉL MISMO como un personaje dentro de la serie.



¡Humberto ya existe en el universo de Los Simpsons! pic.twitter.com/z3B1Qszv7v — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) December 29, 2025

De este modo, se diseñó a un personaje exclusivo para que él le diera la voz y el cual mantiene la apariencia original del actor. Con bigote y cabello gris, además de unos característicos lentes.

Así fue la aparición de Humberto Vélez en Los Simpson

En redes sociales, no tardó en hacerse viral un clip en el que podemos ver a la familia amarilla en un sitio arqueológico, pues vemos a Homero y al Hombre Abejorro caer de un basamento piramidal.

La sorpresa llega segundos después, cuando podemos ver a las personas que observan la escena que se ríen por lo que está ocurriendo. Es entonces que aparece el personaje de Vélez.

“El dolor de este hombre me quita mis propias penas”, dice brevemente con la voz original de Homero, un detalle que genero muchas reacciones en redes sociales por quienes celebraron que el actor fuera reconocido a nivel internacional.

¡Humberto Vélez aparece como ÉL MISMO en el nuevo episodio de Los Simpson!



Además de generar sorpresa, también emocionó a los fans de la serie, quienes en el pasado han dudado sobre el programa, ya que malos episodios han generado en muchos la impresión de que el proyecto debería de terminar.

Algunos comentarios fueron: