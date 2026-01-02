En una transmisión en vivo realizada recientemente en TikTok, Momo Guzmán (antes La Burrita Burrona) abordó las razones detrás de su separación artística de Turbulence, con quien compartió escenario y proyectos durante más de cuatro años.

El creador explicó que no consideró necesario agradecer públicamente a su excompañera tras la ruptura. Además, aseguró, que dicha decisión no le genera arrepentimiento.

Momo Guzmán aclara su ruptura con Turbulence: ‘No lo sentí en mi corazón’

“No lo creí conveniente, no lo sentía en mi corazón, por eso decidí no agradecerle, cosa que no me arrepiento”, expresó Momo Guzmán. También subrayó que durante todo el tiempo que trabajaron juntos siempre le brindó apoyo, asesoría y colaboración a Turbulence.

Recordó que, desde antes de conformar el dúo de Burrita Burrona y Turbulence, él impulsaba ideas, frases y dinámicas que se convertían en parte del proyecto, mientras ella aportaba otras propuestas.

Burrita Burrona y Turbulence en Divina Comida ı Foto: Especial

El artista enfatizó que su gratitud hacia Turbulence se manifestó en otras acciones, como rechazar campañas que lo buscaban únicamente a él y exigir que ambos fueran considerados. “Siempre fui agradecido, tanto así, que dije no a muchos proyectos”, señaló y agregó que juntos funcionaban mejor.

Respecto a los rumores sobre derechos de autor y registros de personajes, Momo Guzmán desmintió que hubiera cualquier conflicto. Explicó que fue él mismo quien recomendó a Turbulence proteger legalmente su personaje y que, de haber querido aprovecharse, habría registrado la marca sin avisar.

“Si yo hubiera sido mal agradecida, si yo hubiera querido hacer lo que todos te están diciendo, pues tan fácil, voy y registro el personaje y no le aviso. Pero en ese proyecto teníamos un acuerdo”, afirmó.

El creador que anteriormente interpretara a La Burrita Burrona también denunció haber sido víctima de una campaña de desprestigio tras la separación, una situación que lo afectó emocionalmente. “No quiero que ni él ni ninguna persona sufra lo que a mí me estaban haciendo”, dijo, recordando que atravesó momentos difíciles mientras se encontraba de viaje en Nueva York.

Sobre el final del proyecto, Momo Guzmán dijo que la decisión se tomó porque la relación personal ya no tenía la misma fuerza. “Cuando la amistad se terminara, eso se iba a acabar, porque para mí es crucial en ese proyecto llevarme bien con esa persona”, explicó.

Añadió que las verdaderas razones de la ruptura sólo las conocen él y Turbulence, y que las versiones difundidas en redes son falsas: “Desafortunadamente pasaron situaciones que solamente él y yo sabemos, que ninguna situación de la que están diciendo es verdad. De una vez les digo, o sea, están súper mega equivocadas".

“Son cosas que arreglamos él y yo, que hablamos él y yo, que nos dijimos él y yo de frente, en la cara, como deben de ser las cosas”, añadió Momo Guzmán.

Finalmente, reveló que antes de iniciar la gira La Verdad de la Navidad ya había decidido dejar el personaje y comunicarlo a las personas involucradas en el proyecto Turbulence y La Burrita Burrona. “Simplemente se terminó. Cuando algo ya no hay, ya no hay mapa donde estirar la liga”, concluyó.