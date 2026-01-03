Gente que conocemos en vacaciones: Estreno y reparto de la película basada en la historia viral de TikTok

Basada en la exitosa novela romántica de Emily Henry, que se convirtió en fenómeno global, llega a Netflix la película Gente que conocemos en vacaciones.

La producción se centra en la historia de dos amigos muy distintos, Poppy y Alex, que, tras una década viajando juntos cada verano, comienzan a preguntarse si su relación podría transformarse en amor.

La novela original ganó el premio Goodreads de los lectores y se consolidó como un fenómeno literario en redes sociales, especialmente en BookTok y TikTok. En La Razón de México te contamos cuándo se estrena la cinta, quiénes integran el reparto, de qué trata la película y el tráiler oficial.

Gente que conocemos en vacaciones: Fecha de estreno de la película basada en la historia viral de TikTok

La película Gente que conocemos en vacaciones se estrena en Netflix el próximo viernes 9 de enero de 2026. Para disfrutar de esta historia sólo necesitas contar con una suscripción activa en la plataforma de streaming.

Reparto de la película

La película de Netflix cuenta con el siguiente reparto:

Emily Bader como Poppy

Tom Blyth como Alex

Sarah Catherine Hook

Lucien Laviscount

Miles Heizer

Alan Ruck

Molly Shannon

Jameela Jamil

Lukas Gage

Alice Lee

Spencer Neville

La dirección de Gente que conocemos en vacaciones está a cargo de Brett Haley, con un guion de Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio Randazzo. La música es de Keegan DeWitt y la fotografía de Rob Givens.

Falta un mes para que empiecen las vacaciones. 😎 Este 9 de enero llega; ‘Gente que conocemos en vacaciones’, solo en Netflix. pic.twitter.com/dyiAcac7za — ɐɔᴉɹéɯɐouᴉʇɐ˥ xᴉlɟʇǝN (@NetflixLAT) December 9, 2025

¿De qué trata la película Gente que conocemos en vacaciones?

Gente que conocemos en vacaciones está basada en la exitosa novela romántica de Emily Henry, que se convirtió en fenómeno global gracias a TikTok y clubes de lectura.

La trama sigue a Poppy, una escritora de viajes espontánea y aventurera, y Alex, un profesor meticuloso y amante de la rutina.

Durante diez años han mantenido la tradición de viajar juntos cada verano, pese a vivir en ciudades distintas. En uno de esos viajes, su amistad se pone a prueba cuando ambos empiezan a cuestionar si podrían ser la pareja perfecta.

Este cuestionamiento genera tensión entre ellos, pues deberán decidir entre su relación como amigos y dar un paso en el camino del amor.

La cinta busca capturar la esencia del fenómeno literario de Emily Henry que conquistó a millones de lectores y usuarios.

Tráiler de Gente que conocemos en vacaciones, basada en la historia que se hizo viral en TikTok

Si te llamó la atención la historia llena de aventura y romance de Gente que conocemos en vacaciones o eres fan de la novela original y esperas con ansias el estreno de la cinta, te compartimos el tráiler oficial difundido por Netflix.