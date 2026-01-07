La temporada de premios ya está en marcha y uno de los eventos más esperados por la industria de la animación es la entrega de los Annie Awards 2026.

Estos galardones son considerados los “Oscar de la animación”, ya que reconocen lo mejor del cine, la televisión y los videojuegos animados del último año. En esta edición, títulos como K-Pop Demon Hunters y Zootopia 2 se encuentran liderando las nominaciones.

Te contamos cuándo tendrá lugar la premiación y dónde puedes disfrutar de la transmisión.

TE RECOMENDAMOS: Actriz chilena Los videos que hicieron famosa a Gatita Veve

¿Cuándo son y dónde ver los Annie Awards 2026?

La ceremonia de los Annie Awards 2026 tendrá lugar el sábado 21 de febrero de 2026 en el Royce Hall de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). El evento reunirá a artistas, directores y productores de todo el mundo para celebrar los avances y la creatividad en el campo de la animación.

Si deseas ver la tranmisión, los premios podrán seguirse a través del streaming oficial en la página de ASIFA-Hollywood, además de coberturas especiales en medios de entretenimiento y plataformas digitales.

En Latinoamérica, algunos canales especializados en cine y cultura pop ofrecerán resúmenes y análisis posteriores, en caso de que no puedas acceder a la transmisión o no tengas tiempo.

Nominaciones destacadas de los Annie Awards 2026

La edición 2026 de los Annie Awards ha recibido una gran cantidad de proyectos, reflejo del auge de la animación en cine y televisión. Entre las categorías más relevantes se encuentran:

Mejor Película Animada:

Elio

K-Pop Demon Hunters

Amélie y los secretos de la lluvia

Los tipos malos 2

Zootopia 2

Mejor Dirección:

Arco

Chainsaw Man–The Movie: Reze Arc

K-Pop Demon Hunters

Amélie y los secretos de la lluvia

Scarlet

Mejor Guion:

Elio

K-Pop Demon Hunters

Amélie y los secretos de la lluvia

Scarlet

Zootopia 2

Mejor Película Independiente:

A Magnificent Life

Arco

Soy Frankelda

Lost in Starlight

Scarlet

Mejor cortometraje:

Cardboard

Ovary-Acting

Pillowzzz

Snow Bear

The Girl Who Cried Pearls

Mejor animación de personaje:

Elio

K-Pop Demon Hunters

Amélie y los secretos de la lluvia

Los tipos malos 2

Zootopia 2

Mejor animación de personaje en live action:

Una Película de Minecraft

Capitán América: Nuevo Mundo

Cómo Entrenar a tu Dragón

Prehistoric Planet: Ice Age

Superman

Además, en los Annie Awards 2026 se incluyen categorías para cortometrajes, series de televisión, efectos especiales, storyboard, música y doblaje. Una vez más, la ceremonia galardonará a lo mejor de la industria de la animación.