La serie María la Caprichosa ha impactado a los usuarios de la plataforma de streaming Netflix, pues retrata la historia de lucha por dignificar el trabajo de las empleadas domésticas en Colombia.

La producción, hecha en colaboración con Caracol Televisión, está inspirada en el primer capítulo de la novela Soñar lo Imposible de Paula Moreno que sigue loa vida de María Roa, lideresa afrocolombiana. En La Razón de México te contamos quién es esta mujer que se volvió un ícono de la contienda por los derechos en los 80 y 90.

Hoy se estrena María la Caprichosa, una serie de más de 50 capítulos, con más de 200 actores afrodescendientes, fruto de la alianza Caracol–Netflix, inspirada en el primer capítulo de mi libro Soñar lo Imposible, escrito desde la historia de María Roa, lideresa afrocolombiana. pic.twitter.com/m5A967ziJ1 — Paula M. Moreno Zapata (@PaulaMorenoZ) January 5, 2026

¿Quién es María Roa, quien inspiró María la Caprichosa?

Perxides María Roa Borja nació en Santa Marta, Colombia, y desde muy joven enfrentó circunstancias difíciles. Su sueño inicial era convertirse en maestra, pero la violencia que azotaba su región truncó ese camino con el asesinato de su hermana.

A los 14 años, un embarazo inesperado la obligó a replantear su vida y comenzar a trabajar como empleada doméstica para sostener a su hijo.

Lejos de resignarse a las condiciones inhumanas en las que trabajaban, María Roa se convirtió en una voz fundamental para las trabajadoras domésticas, un sector históricamente invisibilizado y sin garantías laborales.

Su liderazgo se consolidó en los años 80 y 90, cuando impulsó movimientos sociales que exigían tener reconocimiento legal, mejores condiciones de trabajo y respeto por los derechos humanos.

De este modo, María Roa inspiró a miles de mujeres afrodescendientes y trabajadoras en Colombia. La serie María la Caprichosa retoma este legado, rescatado por la escritora Paula Moreno en el primer capítulo de la novela Soñar lo Imposible, y lo convierte en relato que llega al streaming.

¿Dónde y a partir de cuándo ver María la Caprichosa, serie inspirada en la vida de María Roa?

La producción de Caracol Televisión y Netflix María la Caprichosa, titulada en inglés Defying Destiny, consta de 10 episodios en esta primera temporada. La trama sigue la vida de María desde su infancia en Santa Marta hasta su llegada a Medellín, donde se convierte en referente de la lucha por los derechos de las empleadas domésticas.

El elenco está encabezado por Karent Hinestroza y Paola González, junto a figuras como Katia Semacaritt, quien interpreta a Francy en su etapa adulta.

La seire está disponible desde el 5 de enero para los suscriptores de Netflix en todo el mundo, lo que garantiza que la historia de María Roa pueda ser conocida más allá de Colombia.

María la Caprichosa busca visibilizar una lucha social que sigue vigente en nuestro país y en el mundo.