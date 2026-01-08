La magia de Disney vuelve a cobrar vida de la mano de Teagan Croft quien será la nueva Rapunzel en el esperado live action de Enredados. La actriz australiana se prepara para encarnar a una de las princesas más queridas de la animación moderna.

Mientras los fanáticos celebran la elección de la intérprete de 21 años, también surge la curiosidad por conocer más sobre su vida personal, desde su edad y estatura hasta los rumores sobre su situación sentimental. En La Razón de México te contamos.

Teagan Croft: Edad, estatura y quién es su pareja actual

Teagan Croft, con apenas 21 años, se prepara para dar vida a Rapunzel en el live action de Enredados. La actriz nació el 23 de abril de 2004 en Sídney, Australia. Es hija de Rebecca McNamee-Croft y Tim Croft, y tiene dos hermanas menores, Sage y Aubrey.

Sus tías son las actrices Penny McNamee, Jessica McNamee, Patrick McNamee y Mel McNamee.

Mide aproximadamente 1.63 metros (5 pies 4 pulgadas) y su peso es de 50 kg o 110 libras. Sobre su vida privada no existen confirmaciones oficiales que indiquen que Teagan Croft tenga una relación sentimental en curso.

Desde pequeña mostró interés por la actuación, por lo que siendo una adolescente debutó en la televisión australiana con la serie Home and Away, en 2016.

Sin embargo, su gran salto a la fama internacional llegó con la serie Titans (2018-2023), donde interpretó a Rachel Roth/Raven, un personaje icónico del universo DC.

teagan croft about to become the people's rapunzel but she will always be my princess raven the destroyer of worlds pic.twitter.com/UMnovgidfT — laly (@blownostalgia) January 7, 2026

Además, Teagan Croft ha incursionado en el cine, pues participó en la película australiana The Osiris Child junto a Kellan Lutz, y recientemente protagonizó Espíritu Libre (True Spirit) en Netflix, durante 2023, donde encarnó a la joven navegante Jessica Watson.

Teagan Croft será Rapunzel en el live action de Enredados

Este enero de 2026, Disney anunció oficialmente que Teagan Croft será Rapunzel en la adaptación live action de Enredados, misma que será dirigida por Michael Gracey (El Gran Showman).

La actriz australiana de 21 años compartirá protagonismo con Milo Manheim, quien interpretará a Flynn Rider.

El protagónico de Teagan Croft en Enredados marca el inicio de una nueva etapa para su carrera. Tras consolidarse en televisión y plataformas digitales, ahora se enfrenta al reto de liderar una superproducción de Disney que busca conquistar, tanto a nuevas audiencias, como a los nostálgicos del clásico animado de 2010.