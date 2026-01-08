La espera por fin ha terminado y, ayer, Disney anunció el nombre del actor que protagonizará la versión live action de Enredados. Se trata de Milo Manheim, quien será el encargado de darle vida al carismático Flynn Rider.

El histrión es conocido por su papel principal en la saga Zombies de Disney Channel. Su carrera combina proyectos en televisión, cine y de streaming, por lo que se espera que su experiencia previa se vea reflejada en una pulida interpretación del enamorado de la princesa Rapunzel.

Tras el anuncio, los amantes de las películas de Disney han expresado curiosidad por conocer la identidad de Milo Manheim, por eso en La Razón te contamos quién es esta joven promesa de Hollywood.

¿Quién es Milo Manheim, el protagonista del live action de Enredados?

Milo Manehim nació el 6 de marzo de 2001 en Venice, California, Estados Unidos. Es hijo de la reconocida actriz Camryn Manheim, por lo que desde pequeño ha convivido de cerca con el mundo del espectáculo.

Su carrera comenzó en el teatro comunitario y pronto llamó la atención por su carisma y talento, lo que le abrió puertas en Disney.

Fue hasta 2018 cuando Milo Manheim alcanzó la fama internacional al protagonizar la película original de Disney Channel Zombies, donde interpretó a Zed, un joven zombie que desafía prejuicios en un mundo dividido.

El éxito de la cinta dio lugar a tres secuelas (Zombies 2 en 2020, Zombies 3 en 2022 y Zombies 4 en 2025); a raíz de esta participación, Milo se convirtió en uno de los rostros más populares de la franquicia juvenil.

Además de su trabajo en Disney, Milo Manheim participó en el reality Dancing with the Stars en 2018, donde quedó en segundo lugar. El joven actor mostró su versatilidad como intérprete y bailarín.

Del mismo modo, ha incursionado en producciones de streaming y cine independiente, tales como la serie School Spirits de Paramount y las películas Journey to Bethlehem y Thanksgiving.

Milo Manheim salta al live action de Enredados

Este enero de 2026, Disney confirmó que Milo Manheim será Flynn Rider en la adaptación en live action de Enredados, compartiendo protagonismo con Teagan Croft, quien dará vida a Rapunzel.

El proyecto estará dirigido por Michael Gracey, el cineasta australiano encargado de películas como Better Man (2024), Nevermoor (2023) y El gran showman (2017), entre otras.

El histrión estadounidense deberá reinterpretar a uno de los personajes más queridos del cine animado contemporáneo de Disney. Su actuación marcará el rumbo de su carrera por lo menos durante la próxima década, por lo que la expectativa es alta.