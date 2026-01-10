Actor de High School Musical es detenido por supuesta posesión de material explícito infantil

La policía de Texas arrestó a Matt Prokop, exactor de Disney conocido por su papel en High School Musical 3: Senior Year y por apariciones en series como Hannah Montana.

Según reportes de medios estadounidenses, el actor enfrenta múltiples cargos penales, entre ellos la posesión de pornografía infantil, agresión agravada y el incumplimiento de medidas judiciales previas.

En 2024 el famoso de 35 años fue acusado por su exnovia, la actriz Sarah Hyland, de abuso doméstico.

El actor estadounidense Matt Prokop, recordado por su participación en High School Musical 3, fue detenido en Texas el 24 de diciembre. Está acusado de posesión de pornografía infantil, agresión agravada y resistencia al arresto.

Según TMZ, las autoridades informaron que Prokop fue detenido tras una investigación que lo vinculaba con material ilícito y con actos de violencia. Durante el operativo, el famoso habría mostrado resistencia, lo que derivó en cargos adicionales.

Tras su arresto, fue trasladado a la cárcel del condado de Victoria, donde permanece recluido sin derecho a fianza mientras se desarrolla el proceso judicial.

La noticia generó de inmediato conmoción entre los seguidores de la saga High School Musical, quienes recuerdan al actor como parte de una generación de estrellas juveniles de Disney. En redes sociales, usuarios han expresado sorpresa y rechazo ante los delitos que se le imputan a Matt Prokop.

Matt Prokop, actor de High School Musical, fue denunciado por su exnovia hace unos años

Además de los señalamientos por posesión de material explícito infantil, Matt Prokop enfrenta cargos por resistencia al arresto y por haber incumplido las condiciones de una fianza otorgada en 2024.

Matt Prokop e Sarah Hyland si sono frequentati da febbraio 2009 ad agosto 2014. (5 anni e 6 mesi)

Matt e Sarah hanno recitato in 2 film, Modern Family (2009) e Geek Charming (2011).

Matt e Sarah si sono incontrati sul set di "High School Musical 3".

Avevano entrambi 18 anni. pic.twitter.com/TbyAzSct0Y — Il dramma di Giulia (@___livia95___) July 23, 2023

De acuerdo con el medio Crossroads Today, esta violación está relacionada con un proceso anterior ocurrido en mayo de 2024 en Victoria, Texas, cuando el actor fue detenido tras ser acusado de agredir a su pareja sentimental, la actriz Sarah Hyland.

En ese momento, las autoridades lo imputaron por agresión familiar agravada y también por resistencia al arresto, antecedentes que ahora se suman a los nuevos cargos en su contra.

Trayectoria del actor Matt Prokop

Matt Prokop alcanzó notoriedad en 2008 al interpretar a Jimmie The Rocket Zara en High School Musical 3. Su participación en la exitosa franquicia de Disney le abrió puertas en la televisión juvenil, por lo que después tuvo apariciones en producciones como Hannah Montana y Modern Family.

También protagonizó la película Geek Charming (2011), junto a Sarah Hyland, con quien mantuvo una relación que terminó en medio de denuncias por violencia doméstica.