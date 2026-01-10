El público y la comunidad del cine mexicano se encuentran consternados luego de que se diera a conocer la difícil situación que atraviesa el actor José Alberto Patiño, reconocido en el 2025 con el Premio Ariel por su participación en la película No nos moverán, dirigida por Pierre Saint-Martin Castellanos.

El histrión hoy enfrenta la precariedad y la falta de oportunidades laborales, a pesar de haber alcanzado uno de los máximos galardones de la industria cinematográfica nacional.

Actor José Alberto Patiño, ganador del Ariel 2025, vive en la calle: ‘Requiere ayuda urgente’

De acuerdo con diversos medios, el actor José Alberto Patiño fue visto recientemente en un albergue de la zona de Tepito, en la Ciudad de México, donde buscó refugio ante la ausencia de ingresos y vivienda.

El ganador del Ariel 2025 a Revelación Actoral comentó en entrevista con EL UNIVERSAL que debido a su cabello largo y ropa entallada es objeto de burlas y acoso. Además, se encuentra solo, pues su madre vive en Estados Unidos, pero está enferma, y no tiene contacto con su padre.

Además, José Alberto Patiño vive con VIH y actualmente no cuenta con el tratamiento necesario para estabilizar su sistema inmunológico debido a su falta de recursos económicos.

La usuaria Abril Estela mediante su cuenta en Instagram solicitó ayuda para el actor: “José Alberto es un actor talentoso, ganador del Premio Ariel, cuya trayectoria habla por sí misma. Actualmente se encuentra en una situación vulnerable y requiere apoyo urgente”.

La joven realiza una campaña de donación para José Alberto y pidió a sus seguidores una oportunidad de trabajo para él: “Si conoces alguna oportunidad laboral, un proyecto, un casting, o cualquier forma de colaboración, por favor háznoslo saber. Y si tienes la posibilidad de apoyar económicamente, cualquier aportación suma y hace diferencia".

¿Quién es José Alberto Patiño, actor ganador del Ariel 2025?

José Alberto Patiño es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde estudió Literatura Dramática y Teatro. Su talento ha sido reconocido internacionalmente, con galardones obtenidos en países como Serbia, además de distinciones otorgadas por la propia universidad en el ámbito del diseño de vestuario y la creación escénica.

A lo largo de su carrera, Patiño ha participado en más de veinte producciones. Entre ellas destacan la serie Señorita Pólvora, que lo acercó al gran público televisivo, y el cortometraje Primavera rosa en México, una obra de fuerte impacto social que reafirmó su capacidad para encarnar personajes complejos y muy conmovedores.

En los Premios Ariel 2025, José Alberto Patiño fue galardonado en la categoría Revelación Actoral por su participación en la película No nos moverán, dirigida por Pierre Saint-Martin Castellanos.