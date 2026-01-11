Globos de Oro: ¿Dónde y a qué hora ver la premiación HOY?

Los Globos de Oro, considerados la antesala de los Premios Oscar y uno de los eventos más influyentes de la industria del entretenimiento, están a pocas horas de empezar.

Este año, la gala número 83 reúne a las estrellas más importantes del cine y la televisión en una noche de glamur, música y anuncios que marcarán el rumbo de la temporada de premios de este 2026.

En La Razón de México te decimos dónde y a qué hora ver la premiación este domingo 11 de enero completamente EN VIVO.

Globos de Oro: ¿Dónde y a qué hora ver la premiación HOY EN VIVO?

Los Globos de Oro celebrarán su edición número 83 hoy domingo 11 de enero en el Beverly Hilton Hotel, ubicado en Beverly Hills, California, Estados Unidos.

La trasmisión iniciará a las 5:00 pm (hora del Pacífico). En México equivaldría a las 7:00 pm (hora del centro del país).

La transmisión en EU estará a cargo de CBS y en streaming podrá verse en Paramount+.

Mientras tanto, la transmisión en México y Latinoamérica estará disponible en HBO, TNT y HBO Max para sus suscriptores.

La cobertura de los Globos de Oro por estos medios incluirá la alfombra roja, entrevistas exclusivas y la ceremonia completa de premiación.

Del mismo modo, las cuentas oficiales de los Golden Globes en YouTube y X, antes Twitter, ofrecerán el pre-show y entrevistas desde la alfombra roja.

La comediante y actriz Nikki Glaser, estará a cargo del evento por segundo año consecutivo. Según revelaron los organizadores de los Globos de Oro de este 2026, otros presentadores serán: George Clooney, Amanda Seyfried, Ana de Armas, Mila Kunis, Miley Cyrus, Jason Bateman, Pamela Anderson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas y Kevin Bacon.

Otras celebridades que participarán en la gala de la edición 83 son Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Connor Storrie, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, Hailee Steinfeld, Hudson Williams, Jennifer Garner, Joe Keery, Judd Apatow, Justin Hartley y Kathryn Hahn.

¿Cuál es el origen de los Globos de Oro?

La primera edición de los Globos de Oro se celebró en 1944, en el Hotel Beverly Hills, California. Fueron organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), como hasta ahora.

Su propósito inicial era reconocer lo mejor del cine estadounidense. Con el paso de los años, incluyeron a las producciones de televisión y se volvieron un referente mundial. Hoy son considerados un evento para anticipar los ganadores de los Premios Oscar.