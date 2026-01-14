El actor mexicano Alexis Ayala, reconocido por su amplia trayectoria en telenovelas y teatro, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes desde una cama de hospital con oxígeno.

La publicación del exparticipante de La Casa de los Famosos México desató rumores sobre su estado de salud, pues en el pasado ha enfrentado complicaciones médicas. Sin embargo, el propio famoso de 60 años salió a explicar lo ocurrido y reveló la verdadera razón detrás de las imágenes que se viralizaron en redes sociales.

Hospitalizan a Alexis Ayala, ¿qué le pasó realmente?

Alexis Ayala, de 60 años, difundió un video y fotografías en las que aparece recostado en una cama de hospital y conectado a oxígeno. De forma inmediata, los seguidores del actor y productor interpretaron la escena como una posible recaída de salud, por lo que no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y preocupación.

Sin embargo, unas horas después de la publicación, el famoso explicó que las imágenes correspondían a una transformación física a la que tuvo que someterse para un personaje en la nueva producción de Ignacio Sada, y no a una hospitalización real por padecer una enfermedad.

El productor agradeció la preocupación y aclaró que se encuentra bien, trabajando en un nuevo proyecto de televisión.

“Así quedé… después de un increíble trabajo del equipo de maquillaje y vestuario", escribió más tarde Alexis Ayala, con lo que alivió a sus fans.

Algunos comentarios en redes sociales fueron:

“No asuste, oiga”

“Nooooo, Papalexis, no nos asuste así!!”

“Que susto! Mister, avisa que estás bien”

“Ya iba a prender la vela de san Alexis”

“Qué susto verte así”

Alexis Ayala ha tenido antecedentes médicos delicados, lo que hizo que sus fans asumieran lo peor. El famoso de 60 años sufrió un infarto en 2018, sin embargo, al parecer su salud se encuentra estable actualmente.

Para tranquilizar a sus seguidores, el exparticipante de La Casa de los Famosos México 3 compartió a través de sus historias de Instagram varias fotografías y videos de su día. En las imágenes luce de buen humor y excelente salud, por lo que sus fans expresaron su alegría.

Alexis Ayala aprovechó la atención que tiene en redes sociales debido a esta confusión para confirmar que está en buen estado y enfocado en su carrera. El intérprete también se encuentra trabajando grabando la segunda temporada de Amor de oficina, una serie producida por Netflix.