¡Atención, fans! La cantante noruega Aurora Aksnes, conocida artísticamente como Aurora, anunció que su histórico concierto en la Ciudad de México será proyectado en salas de cine muy pronto.

El espectáculo que podrás revivir en la pantalla grande fue parte de su gira What Happened To The Earth? Tour, que se realizó el 2 de noviembre de 2024 en el Palacio de los Deportes. Te contamos cuándo podrás disfrutar de esta proyección, en qué lugares y cómo comprar tus entradas.

Aurora proyectará concierto de CDMX en cines: Fecha, salas y cómo comprar boletos

Este jueves 15 de enero Aurora compartió con sus fans una noticia que causó furor. La cantante de “Runaway” y “Exist For Love” anunció que el concierto de Ciudad de México (CDMX) de noviembre de 2024, que tuvo lugar en el Palacio de los Deportes, se podrá ver en cines.

“En 2024 realicé mi mayor exposición individual en México. Sabíamos que sería especial, así que decidimos filmarla con todos nosotros y con todos ustedes”, se lee en la publicación realizada en redes sociales por la artista.

La película del concierto se estrenará el 4 de marzo de 2026 en cines seleccionados de México y otros países. La preventa de boletos comenzará el próximo jueves 22 de enero a través de las plataformas de cadenas de cine participantes que, se rumora, será principalmente Cinépolis.

Te recomendamos adquirir las entradas en preventa, ya que se espera una alta demanda y se podrían agotar pronto.

¿Cómo recibir actualizaciones y ver el tráiler oficial del concierto en CDMX de Aurora?

De acuerdo con información obtenida del sitio oficial de Aurora, deberás registrarte en la página antes de la 1:00 pm GMT del jueves 22 de enero de 2026 para ser el primero en ver el tráiler oficial.

Sólo necesitas ingresar a AURORA: What Happened To The Earth Tour? y apuntar tu nombre, apellido, correo electrónico, así como la ciudad y país en el que resides. Además, deberás confirmar que eres mayor de 13 años.

Con esta suscripción podrás ser notificado mediante email sobre las últimas noticias y detalles de la proyección en cines del concierto de CDMX de Aurora.

¿Quién es Aurora?

Aurora Aksnes nació en Stavanger, Noruega, en 1996. A sus 29 años, se ha convertido en una de las voces más singulares del pop alternativo.

La intérprete alcanzó fama internacional con su sencillo Runaway (2015), que se volvió viral años después en TikTok. Además, lanzó los discos All My Demons Greeting Me as a Friend (2016), Infections of a Different Kind (2018) y The Gods We Can Touch (2022).