La serie En el Barro de Netflix expandió el universo de El Marginal con una oscura mirada al mundo carcelario femenino. Entre sus personajes más comentados se encuentra Piquito, quien es interpretada por Juana Molina.

Esta artista sorprendió al público con su regreso a la actuación tras tres décadas de estar dedicada exclusivamente a la música. Sin embargo, su participación ha sido alabada y su papel es una pieza clave dentro de la producción.

¿Quién es Juana Molina, Piquito en la serie En el Barro?

Juana Molina es una cantante, compositora y actriz argentina de Buenos Aires, Argentina; nació en 1961. Se hizo conocida en la década de los noventa gracias a su programa humorístico Juana y sus hermanas, emitido entre 1991 y 1993, donde desplegó un estilo único de comedia que la convirtió en figura reconocida en televisión.

A pesar de su fama, a mediados de los noventa decidió dejar la televisión para dedicarse de lleno a la música. Juana Molina construyó una carrera internacional que resalta por la experimentación sonora y el uso de loops y texturas electrónicas.

Su discografía incluye álbumes como Segundo (2000), Tres cosas (2004) y Halo (2017), que la volvieron un referente del folktrónica y la música alternativa. La famosa ha sido reconocida por críticos y artistas de todo el mundo como un ícono de la innovación musical argentina.

Juana Molina dará un concierto en la Ciudad de México en febrero. La intérprete presentará en el Foro Indie Rocks su más reciente álbum titulado DOGO.

Su participación en la serie de Netflix En el Barro marca su regreso a la actuación, un hecho que fue inesperado y muy celebrado entre sus fans, ya que la artista llevaba 30 años sin participar en producciones de televisión o cinematográficas.

¿Quién es Piquito, personaje interpretado por Juana Molina en En el Barro?

En la serie En el Barro, Piquito es una interna del penal de La Quebrada que es descrita por Netflix como “la loquita del penal”. Su historia revela que fue tramposa o estafadora y adicta, se crió en la calle y se fue de su casa siendo muy joven.

Aunque este personaje es impredecible y caótico, no es una amenaza real, pues sólo alucina. Sin embargo, en sus relatos siempre hay algo de verdad, por lo que su participación en la trama es importante.

Piquito suele andar acompañada de Bubi, un conejito hecho de trapo, y se involucra en todo tipo de situaciones dentro del penal. Se mete donde no debe, dice lo que no hay que decir y conoce secretos de las internas y de la cárcel, lo que la vuelve una figura intrigante de la serie.