Teyana Taylor fue coreógrafa de Beyoncé, ¿en qué videoclips participó la nominada al Oscar 2026?

La artista multifacética Teyana Taylor ha dado un salto histórico en su carrera. Reconocida por su talento como cantante, actriz, bailarina y coreógrafa, este 2026 se encuentra entre las nominadas al Oscar en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación en la película Una Batalla Tras Otra, donde participa junto a Leonardo DiCaprio.

Además, la semana pasada ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto. Sin embargo, antes de ser un rostro reconocido en cine y televisión, Teyana se mantuvo un tiempo tras bambalinas como coreógrafa de Beyoncé. La originaria de Harlem, Nueva York, regaló al público algunos de los movimientos más icónicos de la exintegrante de Destiny’s Child.

¿Quién es Teyana Taylor?

Teyana Taylor nació en Harlem, Nueva York, Estados Unidos en 1990. Desde muy joven destacó como bailarina y coreógrafa, por lo que llegó a trabajar con grandes figuras de la música, tales como Beyoncé.

Su estilo se caracterizaba por retomar lo urbano, el hip hop y fusionarlos con movimientos contemporáneos, de modo que a los 15 años ya era una referente dentro de la cultura pop.

Además, participó en el Super Sweet Sixteen de MTV en 2007, donde conoció al cantante y productor Pharrell Williams. Poco después, Teyana Taylor firmó con el sello Star Trak Entertainment, propiedad del famoso.

Teyana Taylor My Super Sweet Sixteen pic.twitter.com/KFtiAr1LCZ — Reggie James (@HipCityReg) May 28, 2023

Teyana Taylor está nominada a los Premios Oscar 2026

Teyana Taylor está nominada por su participación en la película Una Batalla Tras Otra. Compite en la categoría Mejor Actriz en un papel secundario junto a las intérpretes:

Elle Fanning por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental

Amy Madigan por Armas

Wunmi Mosaku por Pecadores

Su nominación a los Premios Oscar 2026 marca un momento clave para la representación de mujeres afroamericanas en el cine contemporáneo, por lo que sus fans se mantendrán atentos a la ceremonia de premiación este 15 de marzo.

Teyana Taylor fue coreógrafa de Beyoncé, ¿en qué videoclips participó la nominada al Oscar 2026?

Antes de conquistar la gran pantalla, Teyana Taylor destacó en el ámbito de la música como coreógrafa de la cantante Beyoncé. Con tan sólo 15 años, participó en la creación de rutinas para videoclips emblemáticos como “Ring the Alarm”, “Green Light” y “Get Me Bodied”.

El aporte de la ahora nominada a los Oscar 2026 fue clave para definir la estética visual y la energía que caracterizaba los bailes de Beyoncé en la década de los 2000.