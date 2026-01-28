ARMY vs revendedores: Así se vengaron las fans de BTS por la polémica venta de boletos en México

Así se vengaron las fans de BTS por la polémica venta de boletos en México

Los fans de BTS han demostrado porqué existe el dicho en Internet “no te metas con las ARMY”, pues las millones de seguidoras mexicanas del grupo de k-pop han decidido tomar acción de manera drástica contra los revendedores que compraron los accesos para los conciertos en México de la gira ‘Arirang’.

¿Qué pasa con los boletos de BTS en México?

Desde que en la preventa a fans de Ticketmaster, ARMY notó fallas en las compras de boletos y que varios revendedores ya ofrecían accesos con solo minutos del inicio de la venta en el sitio web, las fans de BTS no se han quedado calladas.

🎟️ Tras lograr sold out en minutos, las fans denunciaron malos manejos y abusos durante la venta de boletos para #BTS y algunas se preguntan si ¿habrá más fechas para México? 🤔#BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY

https://t.co/DGsWZfKMHH — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 25, 2026

Antes de la venta ya había inconformidad, pues las fans exigían claridad en el mapa y precios de boletos para antes de que se habilitara la venta al público con la intención de poder realizar una compra informada.

Tras el sold out, en redes sociales hubo de todo: Desde denuncias contra la boletera a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), audios filtrados de supuesta gente en Ticketmaster que aseguran que los primeros lugares de la venta ya eran de los revendedores desde el inicio y hasta imágenes donde acusan de abrir taquillas para una venta virtual, las fans han hecho ruido en los últimos días.

Sus quejas llegaron hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien reveló que estaba hablando con el gobierno de Corea del Sur para la oportunidad de que se abran nuevas fechas. También la Profeco aseguró que iniciaría un proceso contra Ticketmaster por prácticas injustas para el consumidor.

#BoletindePrensa Profeco iniciará procedimiento por infracciones a la LFPC contra Ticketmaster



Por la falta de claridad en la información durante la venta de boletos para los conciertos de BTS, Profeco iniciará un procedimiento por infracciones a la Ley Federal de Protección al… pic.twitter.com/96XbOShaB2 — Profeco (@Profeco) January 26, 2026

ARMY VS Revendedores

Otra de las iniciativas de ARMY era no comprar boletos a revendedores, al señalar que de lo contrario se estaría incentivando la actividad que además no es completamente confiable. Como respuesta, los revendedores publicaron burlas y hablaban de no venderles boletos a las fans de BTS.

Tras los ataques, las seguidoras de la banda de k-pop decidieron hacer algo muy extremo: En los últimos días, se han encargado de conseguir la información de varios revendedores y con esta información doxearlos (es decir, publicar sus datos privados).

Después del doxeo, los han inscrito en universidades, los cambian de compañía telefónica, colocan su información en páginas dudosas e incluso circula que supuestamente exhibieron la infidelidad de uno de ellos con su esposa.

En redes sociales circula que incluso las páginas de universidades como la UVM o Unitec se colapsaron por el alto tráfico generado por ARMY al inscribir a revendedores en distintas carreras a modo de venganza.

SE CAYERON LAS PÁGINAS 😅 Las páginas web de las universidades #UVM y #Unitec colapsaron por el alto tráfico generado por las #ARMY, quienes están inscribiendo a revendedores de boletos de #BTS en distintas carreras como forma de protesta y venganza. pic.twitter.com/NhS7n6UkOC — LevelUp.com (@LevelUPcom) January 27, 2026

La información llegó a otros países, incluyendo Corea y por este motivo, las fans de otras partes del mundo ya se solidarizan con el ARMY en México, sorprendiendo con su gran nivel de convocatoria. Esto ha permitido que fans de otras partes del mundo analicen los datos de las ventas para concluir que la fila virtual no es totalmente al azar, como siempre se ha dicho.

Ahora, fans de BTS en México que alcanzaron boletos denuncian que sus accesos están siendo cancelados sin obtener mayores detalles sobre el motivo por el que están siendo anulados, lo que ha incrementado la tensión en redes sociales entre ARMY. Ticketmaster y los revendedores.