El niño millonario, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical El niño millonario es un drama chino en el que conocemos a un niño astuto, quien gana dinero de manera astuta, aunque por un malentendido piensan que desea robar el banco.

¿De qué trata El niño millonario?

El niño millonario sigue la historia de Pablo, quien en el exterior luce como un niño normal e inocente, pero que en realidad guarda una enorme fortuna. Cuando una mujer en el banco le ayuda, mira la fortuna acumulada en su tarjeta.

El niño millonario

Es entonces que Pablo es señalado, pues no creen en la fortuna que tiene en realidad, por lo que incluso interviene la policía. Sin embargo, cuando miran su tarjeta lo siguen interrogando por querer saber qué es lo que sucede.

Cuando identifican a Pablo como el niño millonario, se revela que en su vida pasada, el chico tenía todo lo que deseaba, lujos y excesos incluidos. En su vida actual, fue un sistema de puntos el que le permitió amasar una enorme fortuna con la intensión de salvar a su mamá.

¿Dónde ver El niño millonario?

La serie cuenta con un total de 56 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

