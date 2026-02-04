Megan is Missing es una película estadounidense de terror psicológico que se estrenó en 2011 y que rápidamente se convirtió en un fenómeno por su estilo de falso documental y lo impactante de las imágenes.

Aunque en su momento fue criticada por la dureza de sus escenas, con el paso de los años ha ganado notoriedad en plataformas digitales y redes sociales y hoy nuevos espectadores la consideran una cinta que no te debes perder.

El filme busca generar conciencia sobre los peligros del internet y las vulnerabilidades de los adolescentes frente a depredadores en línea. Descubre de qué trata Megan is Missing y dónde puedes verla.

Megan is Missing: Dónde ver online, reparto, de qué trata

El reparto de Megan is Missing está encabezado por:

Amber Perkins como Amy Herman.

Rachel Quinn como Megan Stewart.

Dean Waite como Josh.

Jael Elizabeth Steinmeyer como Lexie.

La trama sigue a Megan Stewart, una adolescente popular de 14 años que pasa gran parte de su tiempo en Internet junto a su mejor amiga Amy. Tras conocer a un chico en línea llamado Josh, Megan decide encontrarse con él, lo que desencadena su desaparición.

La historia se desarrolla a través de grabaciones caseras y chats, mientras se muestra la angustiosa búsqueda de las jóvenes y su desenlace trágico.

¿Dónde ver Megan is Missing?

Actualmente, la película Megan is Missing puede verse en Prime Video y Apple TV, donde está disponible para renta o compra digital. Sin embargo, debes revisar si en tu área geográfica se encuentra, pues en México se suspende la transmisión por temporadas.

Además, en Tubi, una aplicación disponible para televisiones con acceso a Internet, puedes ver la cinta. Otra opción es YouTube, donde algunos usuarios han compartido el filme en fragmentos, sin embargo, se encuentran en idioma inglés.

Del mismo modo, puedes encontrarla en formato Blue Ray a través de plataformas como Amazon o eBay.

A continuación, te compartimos el tráiler de Megan is Missing, la película dirigida por Michael Goi que se estrenó en 2011:

La historia que inspiró la película Megan is Missing

Megan is Missing no está basada en un caso específico, de acuerdo con declaraciones del director Michael Goi. Sin embargo, explicó, la película se inspiró en múltiples desapariciones reales de adolescentes en Estados Unidos durante la década de los 2000.

El objetivo de la cinta fue funcionar como advertencia sobre los peligros de compartir información personal y reunirse con desconocidos contactados en redes sociales o chats.

Debido a las crudas imágenes de Megan is Missing, la producción es considerada de terror, sin embargo, no se aborda nada paranormal, sólo la realidad de este mundo.