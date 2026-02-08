Shakira se cae en pleno concierto en El Salvador: ‘¡Qué caída!’ | VIDEO

Shakira ha recorrido el mundo con la gira Las mujeres ya no lloran, la cual se ha convertido en un fenómeno musical. Con múltiples fechas en América Latina y otros continentes, la artista colombiana ha demostrado que aún es una rockstar.

Este febrero se encuentra en El Salvador, sin embargo, durante su primera presentación en el país, un inesperado incidente captó la atención de miles de asistentes y se volvió viral en redes sociales. La cantante colombiana se cayó en pleno escenario, lo que generó preocupación y, al mismo tiempo, admiración entre los asistentes por su profesionalismo al continuar con el show como si nada hubiera pasado.

Shakira se cae en pleno concierto en El Salvador: ‘¡Qué caída!’

Este sábado la icónica cantante Shakira se presentó en el Estadio Nacional Jorge El Mágico Rodríguez, en El Salvador, cuando tuvo un accidente y cayó al suelo en pleno concierto.

El episodio ocurrió mientras interpretaba la canción “Si te vas”. En medio de su desplazamiento por el escenario, su pie derecho se resbaló y provocó que terminara en el suelo, golpeándose la rodilla. El público se quedó quieto y sorprendido durante unos segundos llenos de tensión, sin embargo, Shakira se levantó de inmediato, sonrió y con humor exclamó: “¡Qué caída!”.

Este gesto de la intérprete colombiana tranquilizó a la gente de El Salvador, pues quedó claro que ella se encontraba bien.

Los músicos pidieron un aplauso para ella, y los asistentes respondieron con gritos de apoyo y ovaciones. El momento en el que Shakira cayó en el escenario fue grabado por varios fanáticos y rápidamente se difundió en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la fortaleza y sencillez de la barranquillera.

Lejos de detener el espectáculo, Shakira continuó con su presentación con la misma energía, pues estaba comprometida a compartir una noche única con el público salvadoreño.

La cantante de “Antología” y “Monotonía” se presentará en el Estadio Nacional Jorge El Mágico Rodríguez durante cuatro noches más como parte de los conciertos programados en la gira Las mujeres ya no lloran.

Posteriormente, Shakira regresará a México, donde ofrecerá conciertos en el Estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 21 de febrero, y el 24 de febrero en el Estadio Carlos Iturralde de Mérida, en Yucatán. Además, el 27 de febrero se trasladará a la Ciudad de México para realizar un espectáculo más en el Estadio GNP Seguros.