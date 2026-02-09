¿Quién es Lincoln Fox, el niño al que Bad Bunny le entregó su grammy en el Super Bowl 2026?

Este domingo en el show de medio tiempo del Super Bowl se presentó Bad Bunny, y durante su presentación las personas pudieron disfrutar de muchos momentos en los que se contaban breves historias llenas de significado.

El espectáculo de medio tiepo del Super Tazón que presentó Benito Antonio Martínez Ocasio; mejor conocido como Bad Bunny, estuvo lleno de escenografías diversas en las que se contaban historias que representaban situaciones típicas de Puerto Rico.

El show de Bad Bunny contó con un puesto de venta cocos, adultos mayores jugando dominó, mujeres poniéndose uñas postizas y trabajando en la construcción, un puesto de venta de piraguas y otro de tacos, boxeadores, compra y venta de oro; y hasta una propuesta de matrimonio y una boda.

Bad Bunny toma el Super Bowl LX ı Foto: AP, Reuters y Especial

Además también se contó con la famosa casita que causó mucha polémica durante sus conciertos del tour internacional del álbum Debí Tirar Más Fotos, pero entre toas estas historias y escenografías hubo una de estas causó especial impacto y dudas entre las personas.

Durante su presentación en el medio tiempo del Super bowl Benito contó con una escena breve en la que aparece un niño sentado en un sillón viendo la televisión con sus padres.

Esta familia se encontraba disfrutando del discurso de agradecimiento que dio el cantante puertorriqueño al recibir un premio durante los Grammy, y posteriormente aparece Bad Bunny entregándole el premio a este niño.

Bad Bunny entrega Grammy a un niño durante el medio tiempo del Super Bowl ı Foto: Captura de pantalla

Muchas personas en redes sociales aseguraron que el personaje principal de esta breve historia era Liam Ramos, un menor de cinco años de edad de origen ecuatoriano que fue detenido junto a su padre por los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Pese a que esta versión comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales, esta versión fue desmentida, pues el niño que apareció durante el Medio Tiempo del Super Bowl es Lincoln Fox.

Hold up. Did Bad Bunny just give a Grammy to Liam Ramos???



I thought this moment was so touching and meaningful, but if it's Liam...that times a million. pic.twitter.com/p7MTwuroGg — Nadine Babu (@NadineBabu) February 9, 2026

¿Quién es Lincoln Fox?

Lincoln Fox es un actor y modelo infantil mitad argentino y mitad egipcio de cinco años de edad que reside actualmente en California, y cuenta con un total de 9 mil 336 seguidores en instagram.

Actualmente Licoln Fox es representado por la División Junior de la compañía LA Models, y ha participado en comerciales y sesiones de fotos para diversas campañas, y además continúa estudiando el nivel preescolar.

Lincoln Fox representando a Bad Bunny de pequeño ı Foto: Captura de pantalla

Después de este espectáculo, se realizó una publicación por medio de las redes sociales Lincoln Fox en la que se expresa la emoción que sintió al representar a Benito en su infancia.

“Un recordatorio de que los sueños se hacen realidad y que nunca es demasiado pronto para soñar en grande. Le envío mi cariño a Liam Ramos. Todos merecemos paz y amor en Estados Unidos, un país construido y hogar de tantos inmigrantes trabajadores.” se lee en la publicación de Lincoln Fox.

