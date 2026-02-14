Películas para ver por el 14 de febrero en el cine en pareja o con amigos

El 14 de febrero es una fecha que invita a compartir momentos especiales con quienes más aprecias. Más allá de las flores, las cenas románticas o las reuniones con amigos, el cine puede ser un espacio perfecto para celebrar el amor y la amistad.

Ya sea acompañado de tu pareja, rodeado de amigos o incluso disfrutando en solitario, la pantalla grande ofrece historias que nos recuerdan la importancia de reír, emocionarnos y reflexionar sobre nuestros vínculos. Por eso, este Día del Amor y la Amistad, te compartimos algunas cintas disponibles en salas de cine de México, no sólo románticas, que podrían interesarte.

Películas para ver por el 14 de febrero en el cine en pareja o con amigos

La cartelera de este febrero de 2026 ofrece una variedad de estrenos que se adaptan a diferentes gustos y estados de ánimo, perfectos para celebrar el 14 de febrero o Día del Amor y la Amistad:

TE RECOMENDAMOS: Regreso memorable México loa 20 años de The Black Parade con My Chemical Romance

Es una comedia romántica mexicana que está protagonizada por Ludwika Paleta y Juanpa Zurita. La cinta explora las segundas oportunidades, los malentendidos y las distintas formas de entender el amor en tiempos modernos. Es ideal para tener una cita ligera y divertida.

Emerald Fennell dirige esta nueva adaptación del clásico literario de Emily Brontë, con Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas. Se trata de una historia llena de intensidad, venganza y pasión que revive uno de los romances más emblemáticos de la literatura. Perfecta para quienes buscan emociones fuertes.

Margot Robbie en Cumbres Borrascosas ı Foto: Especial

Esta película dirigida por Chloé Zhao se centra en William Shakespeare y su esposa Agnes tras la pérdida de su hijo. Es una narrativa íntima que aborda el duelo y la permanencia del amor más allá de la ausencia. Podría ser una opción ideal para para quienes prefieren el cine que te invita a reflexionar.

Escena de Hamnet ı Foto: Especial

El director Joachim Trier presenta una historia sobre dos hermanas que deben reencontrarse con su padre tras la muerte de su madre. La cinta explora tensiones familiares y afectos no resueltos, ideal para quienes buscan un relato conmovedor sobre los lazos familiares y sus dificultades.

Escena de sentimental value ı Foto: Especial

Es una película animada que se centra en una propuesta poética que reflexiona sobre el tiempo y la memoria mientras narra el encuentro entre un niño del futuro y una joven del presente. Una opción para quienes disfrutan del cine de autor.

Arco, película nominada a los Oscar 2026 ı Foto: Especial

La historia sigue a un actor estadounidense, interpretado por Brendan Fraser, en Tokio que es contratado por una empresa que ofrece “familias de alquiler”. Su papel consiste en interpretar a un hijo, hermano o pareja según las necesidades de los clientes. El protagonista descubre cómo las personas buscan llenar vacíos afectivos.

Brendan Fraser y Shannon Mahina Gorman en una escena de la cinta. ı Foto: Espeical