Han pasado siete años desde que nos despedimos de Woody, Buzz y el resto de los juguetes que marcaron la infancia de millones de personas. Ahora, Pixar y Disney han revelado un nuevo esperado tráiler de Toy Story 5.

Se trata de una nueva entrega que promete traer de vuelta la magia de la saga, pero con una problemática contemporánea, pues los queridos protagonistas se enfrentarán en una batalla contra la tecnología.

Toy Story 5: Checa el nuevo tráiler de la película; conoce la fecha de estreno

Esta mañana Pixar y Disney publicaron un nuevo tráiler de Toy Story 5, que fue anunciada desde febrero de 2024 y que, en pocos meses, por fin podremos verla en cines.

El adelanto revela que la trama girará en torno a Bunny, la niña que “heredó” los juguetes de Andy. En esta ocasión, la pequeña corre el riesgo de convertirse en una “ipad kid”, término que describe a los pequeños que pasan todo el día frente a una tableta electrónica.

Para evitarlo, Buzz, Jessie, Tiro al blanco y los demás juguetes deberán enfrentarse a un dispositivo llamado LiliPad, que amenaza con alejarlos de su dueña. Ante esta situación, Woody regresa para liderar la misión y demostrar que los juguetes aún tienen un lugar en la vida de los niños.

Los creadores de la historia buscan enviar un mensaje sobre el valor del juego tradicional frente al dominio de la tecnología.

Los tiempos pueden cambiar, pero los amigos son para siempre. #ToyStory5, estreno 18 de junio, solo en cines. pic.twitter.com/t3WT3MGBQl — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) February 19, 2026

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

Una buena noticia es que Toy Sotry 5 ya tiene fecha de estreno programada para salas de cine: el 18 de junio para Latinoamérica y el 19 de junio de 2026, será alrededor del mundo.

Además, el elenco original regresa con las voces de Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie, los actores nos harán sentir nostalgia por la saga.

Arma un maratón, checa el orden de las películas principales de Toy Story

Mientras llega el gran día de estreno de Toy Story 5, puedes revivir las películas anteriores en Disney Plus. Este es el orden de la saga:

Toy Story (1995): Woody y Buzz aprenden a convivir mientras descubren el valor de la amistad.

Toy Story 2 (1999): Woody es secuestrado y Buzz lidera el rescate.

Toy Story 3 (2010): Los juguetes enfrentan la despedida de Andy, pues se va a la universidad, y buscan un nuevo hogar en una guardería.

Toy Story 4 (2019): Woody se reencuentra con Bo Peep y reflexiona sobre su propósito más allá de ser el juguete de un niño.

Toy Story 5 ı Foto: Pixar