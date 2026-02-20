Karla Panini critica a los therians: ‘Dios ya habló sobre ellos’

Karla Panini dio su opinión sobre los therians y sus declaraciones la han vuelto a poner en el centro de la polémica, al dejar ver que se encuentra en desacuerdo con esta comunidad que dice identificarse a nivel espiritual con animales.

Karla Panini opina sobre los therians

A través de su cuenta de Instagram, Karla Panini replicó una serie de mensajes en su perfil, donde señalaba que la comunidad therian estaba yendo en contra de lo que Dios hizo del ser humano, utilizando argumentos cargados principalmente al aspecto religioso.

En ese sentido, compartió el contenido de Jay Matos que muestra una serie de imágenes creadas con Inteligencia Artificial en referencia donde señalan a la comunidad que se identifica como animales de estar “huérfanos de dirección”.

“Cuando el hombre quiere ser animal, no es algo nuevo, la Biblia ya lo mostró”, “Tu hijo no quiere ser animal, quiere escapar de una identidad que nadie lo ayudó a construir” y “¡Nuestros hijos son hijos de Dios! ¡Tienen identidad! No dejemos que ninguna tendencia les quite lo que Dios ya habló sobre ellos!”, son algunos de los mensaje de la publicación compartidas en las historias de la celebridad.

La mujer también compartió un video creado con Inteligencia Artificial en el que Jesús habla con un therian y le dice que no necesita buscar una identidad diferente a la que él le dio.

Los therians se han convertido en el centro de la polémica actual en redes sociales. Algunos aseguran que los jóvenes simplemente se están expresando y que no tiene nada de malo buscar su identidad o disfrazarse, al tratarse de algo que solo les afecta a ellos.

Sin embargo, otros aseguran que se trata de una moda y que este comportamiento indica un serio problema mental, además se señalar que esto mismo puede llevar a situaciones de riesgo y al llegar a las calles, afectar a terceras personas.

Por su parte, Karla Panini demostró que se encuentra en contra del comportamiento animalesco de los therians, justificando sus críticas basada en la religión cristiana que ella profesa.