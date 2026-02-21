Esta mañana de sábado se dio a conocer la muerte de Willie Colón, uno de los mayores exponentes de la salsa. El músico y cantante dio al mundo varios temas emblemáticos, entre los que se encuentra “El Gran Varón”, que fue lanzada en 1988 como parte del álbum Top Secrets.

La canción es conocida por tener un ritmo pegajoso, sin embargo, narra la historia de Simón, una persona trans que enfrenta el rechazo de su padre y la enfermedad del SIDA. Pero ¿conoces la historia real detrás de este himno de la salsa? Aquí en La Razón de México te contamos.

Willie Colón: ¿Cuál es la historia de la canción El gran varón?

La canción “El Gran Varón” fue escrita en 1986 por el compositor panameño Omar Alfanno y posteriormente interpretada por Willie Colón. El tema fue parte del álbum Top Secrets de 1988.

Willie Colón ı Foto: FB Willie Colón

En esta pieza se narra la vida de Simón, una persona trans que nació en 1956 y que enfrenta el rechazo de su padre, Andrés, al iniciar su transición en Estados Unidos. La letra describe cómo, tras años de sentirse incomprendido por su entorno, Simón viaja al extranjero, dónde inicia una nueva vida siendo una mujer trans.

Sin embargo, muere joven a causa del VIH/sida, dejando a su padre con el arrepentimiento de no haberse reconciliado. De acuerdo con los datos que brinda “El Gran Varón”, Simón falleció en 1986, por lo que tendría alrededor de 30 años.

El tema interpretado por Willie Colón fue revolucionario en su época pues se trató de una de las primeras canciones en español que abordaba directamente el VIH y la discriminación hacia la comunidad LGBT.

Aunque nunca fue lanzada como sencillo, su difusión en radio y la fuerza del álbum hicieron que se convirtiera en un éxito inesperado. Con el tiempo, “El Gran Varón” alcanzó el primer puesto en listas de varios países y se volvió una de las piezas más reconocidas de Colón.

Omar Alfanno, autor de “El Gran Varón”,explicó en varias entrevistas que la canción no surgió de una historia ficticia, sino de una experiencia cercana. Según él, el tema está inspirado en la biografía de una amiga de su adolescencia, a quien dedicó la composición.

Para recordar este éxito, te compartimos la parte de la presentación de Willie Colón en el Festival de Viña del Mar. El cantante debutó en el prestigioso escenario chileno del 17 de febrero de 1994.

Otras canciones populares de Willie Colón: