Cancelan concierto de Kali Uchis en Jalisco por violencia; así puedes pedir tu reembolso

La cantante Kali Uchis se encontraba en plena gira por México con su The Sincerely Tour. Sin embargo, el esperado concierto en Guadalajara, programado para hoy 22 de febrero en el Auditorio Telmex, fue cancelado horas antes de su realización.

La decisión se tomó en medio de un clima de tensión e inseguridad en Jalisco, tras los operativos de seguridad y las movilizaciones violentas que surgieron tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La noticia sorprendió a miles de seguidores que ya tenían sus boletos, y se suma a la suspensión de otros eventos culturales y espectáculos en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Además, Ocesa anunció que no habrá reprogramación, por lo que te contamos cómo puedes pedir tu reembolso.

Cancelan concierto de Kali Uchis en Jalisco por violencia

La promotora Ocesa informó que el concierto de Kali Uchis en el Auditorio Telmex de Guadalajara, programado para este domingo, no se llevará a cabo debido a “circunstancias ajenas a la artista, al promotor y al recinto”.

El anuncio se dio en un contexto de fuerte presencia militar y bloqueos en distintas zonas de Jalisco, así como en otras zonas del país, lo que generó preocupación por la seguridad de asistentes y trabajadores.

Pese a que Ocesa no menciona que haya alguna reprogramación, los fanáticos de Kali Uchis mantienen la esperanza de que la cantante pueda regresar a Guadalajara en condiciones más seguras. No obstante, otros seguidores de la famosa comentan en redes que pedir una nueva fecha es algo “egoísta” considerando la violencia que están viviendo en su estado.

Algunos comentarios fueron:

“Cómo van a reprogramar el concierto si no se sabe cuando todo esto acabe (y si acaba) sean SOLIDARIOS”

“El país se cae a pedazos y a unos solo les importa un concierto”

Así puedes pedir tu reembolso:

La empresa Ocesa anunció que se podrá solicitar la devolución del costo de las entradas para el concierto de Kali Uchis.

Los boletos adquiridos en línea serán reembolsados automáticamente, mientras que quienes compraron en taquilla deberán acudir al punto de venta para solicitar la devolución.

¿Qué otros eventos se cancelaron en Guadalajara, Jalisco por la violencia que azota al estado tras el abatimiento de El Mencho?

Además del concierto de Kali Uchis, otras presentaciones como obras de teatro y espectáculos musicales también fueron suspendidos como medida preventiva. Estas son: