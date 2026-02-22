¿Quién es la novia de El Panza?

Desde hace varios meses el creador de contenido conocido como El Panza anunció que encontró el amor. El originario de Acapulco, Guerrero, publicó en redes sociales varias fotografías y videos junto a una bella joven, lo que ha captado la atención de miles de personas.

Se trata de Jocelyn Macías, una influencer y modelo originaria de la Ciudad de México. Si no sabes quién es o deseas conocer su trayectoria, descúbrelo aquí.

¿Quién es Jocelyn Macías, novia de El Panza?

Jocelyn Macías es una influencer mexicana que ha ganado notoriedad principalmente en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte contenido de estilo de vida, viajes y sketches.

En TikTok, donde puedes encontrarla bajo el usuario @jocelynmaciass, acumula más de 16 mil seguidores y alrededor de 846 mil Me gusta. Suele publicar videos que de humor, tendencias y aspectos personales de su día a día como paseos o salidas.

Se sabe que nació en Ciudad de México, mide aproximadamente 1.60 metros y ha trabajado también como modelo. Sus cuentas oficiales en Instagram son @soyjocessita y @jocessita_oficial.

Además de su presencia en redes sociales, Jocelyn Macías ha incursionado en OnlyFans, plataforma en la que publica contenido explícito. En algunas entrevistas, ella misma ha señalado que abrir su perfil en esta red social fue un punto de transformación en su vida, tanto en lo económico como en lo personal.

Hace poco más de un mes, la influencer fue invitada al podcast del Burro Van Rankin llamado Estado Burresco, donde habló a fondo de su vida privada y trayectoria en redes.

Jocelyn Macías es novia de El Panza, creador de contenido de Acapulco, de acuerdo con sus publicaciones de redes sociales. No se sabe con exactitud desde cuándo tienen una relación, sin embargo, una de sus primeras fotos juntos data de noviembre de 2025.

El 7 de enero de 2026, la pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar que van a casarse con una serie de fotografías en las que posan en la playa. No obstante, sus seguidores creen que se trata de una broma o de un montaje para ganar notoriedad en Internet.