Connor Storrie se ha convertido en uno de los nombres más comentados de la televisión gracias a su papel en la serie Heated Rivalry, adaptación de la novela de Rachel Reid. Su interpretación ha generado un fenómeno global, en especial por la química que tiene con su compañero Hudson Williams.

Sin embargo, más allá del éxito profesional, la vida privada del actor de 26 años ha despertado gran curiosidad entre sus seguidores, quienes buscan respuestas sobre su sexualidad y su situación sentimental. Descubre algunos datos de su vida personal en La Razón.

Connor Storrie: Sexualidad y pareja actual del actor

Las especulaciones sobre la sexualidad de Connor Storrie han sido constantes desde el estreno de la serie Heated Rivalry, donde actúa junto a Hudson Williams. En redes sociales los fans de la historia señalan que el famoso sería homosexual o bisexual.

Sin embargo, en entrevistas recientes, el actor ha preferido mantener la discreción sobre su identidad de género y preferencia sexual. Ante las preguntas directas, declaró: “Me lo guardaré para mí”. Es claro que no desea que su orientación sea tema de debate público.

Además, durante una entrevista con Xtra, el creador, director y guionista de Heated Rivalry, Jacob Tierney, intervino cuando preguntaban insistentemente si Connor Storrie y Hudson Williams son gays.

“Yo responderé por ellos. No creo que haya ninguna razón para entrar en ese tema. Te diré algo sobre el proceso de selección de ambos personajes. No se pueden hacer preguntas así cuando se hace un casting, ¿verdad? De hecho, es ilegal. Lo que hay que evaluar es el entusiasmo y la disposición de la persona para hacer el trabajo.

“Y lo que más me impresionó de estos dos chicos es que llegaron con una actitud de ‘estamos aquí para hacer esto y vamos a darlo todo para que esta historia resulte auténtica y sea lo más real posible’“, señaló el realizador como una forma de proteger a los actores de las especulaciones.

Vida sentimental de Connor Storrie

En cuanto a su vida sentimental, Connor Storrie ha mantenido un perfil discreto. Hasta el momento, no ha confirmado públicamente ninguna relación ni estar saliendo con alguien, lo que ha alimentado rumores y teorías en redes sociales sobre su sexualidad. No obstante, se desconoce si el famoso actor es heterosexual o no.