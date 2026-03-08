Marilyn Manson abre desfile en la Semana de la Moda de París | VIDEO

El músico Marilyn Manson abrió el desfile de la marca Enfants Riches Déprimés durante la Semana de la Moda de París, un momento que no tardó en hacerse viral y que rápidamente generó polémica en redes sociales.

Fue durante la presentación de la colección de otoño-invierno 2026-2027 en la Maison de la Chimie que Marilyn Manson arrancó el desfile de la marca francesa al caminar solo en la pasarela bajo un efecto de tormenta de nueve artificial, marcando el tono del desfile.

El intérprete de ‘Angel With the Scabbed Wings’ apareció con un look total black de estructura relajada, así como su característico maquillaje en los ojos y labios. Lo acompañó con accesorios dorados con negro y uñas pintadas de negro, así como un peinado estructurado.

Los videos del famoso caminando en medio de la nieve artificial sin nadie más alrededor generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos criticaron la participación del músico y otros celebraron el estilo del cantante de 57 años de edad.

Su aparición en el desfile trajo de regreso las acusaciones de abuso que recibió en el año 2021, cuando varias mujeres, incluyendo a la actriz Evan Rachel Wood y su exasistente Ashley Walters, lo acusaron de abuso sexual físico y psicológico.

En enero de 2025, la fiscalía de Los Ángeles cerró la investigación penal al considerar que no existía evidencia suficiente para presentar cargos criminales y que varios casos habían prescrito. A pesar de esto, en enero del 2026, un juez permitió que la demanda civil de Walters continuara.

Los Internautas se preguntan nuevamente si es posible separar el arte y la estética de las acusaciones que rodean a ciertas personalidades. La firma Enfants Riches Déprimés fue fundada en 2012 por el artista Henri Alexander Levy y es conocida por su estética provocadora dentro del mundo de la moda.

La marca significa “niños ricos deprimidos” en francés y su propuesta mezcla el lujo con el punk y referencias artísticas, pero sin dejar de lado una narrativa que critica y romantiza a la juventud privilegiada. No es la primera vez que se presentan en la Semana de la Moda de París.

En el pasado, Marilyn Manson ya ha colaborado con la marca de ropa, pues en 2024 posó para una serie de fotografías para la marca, luciendo unos pantalones negros ajustados, una chamarra de cuero roja y accesorios plateados.

