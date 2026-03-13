¿Cómo conseguir la palomera de bolso de El diablo viste a la moda 2?

La secuela de la icónica película El diablo viste a la moda ha generado una ola de emoción y expectativa, no sólo por el regreso de personajes como Miranda Priestly y Andy Sachs, sino también por su merchandising exclusivo.

Desde hace unos días, la llamada “palomera de bolso” se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales, pues los fans de la cinta que se estrenó en 2006 tendrán la oportunidad de combinar la experiencia del cine con el glamur de la moda, como si fueran parte de Runway.

Este artículo coleccionable será, sin duda, el accesorio más buscado por los fans y amantes del estilo. Si quieres obtener la famosa palomera, te contamos cómo podrías conseguirla.

¿Cómo conseguir la palomera de bolso de El diablo viste a la moda 2?

Primero, debes saber que la palomera de El diablo viste a la moda que le ha dado la vuelta al mundo consiste en un bolso rojo estructurado, con asas rígidas y un charm en forma de tacón tridente color dorado, acompañado de una etiqueta que dice “The devil wears Prada”.

A diferencia de los tradicionales recipientes de plástico, este diseño se asemeja a un accesorio de alta costura, lo que ha causado furor entre los fans de la película.

@user7655628997735 Ya salieron las palomeras para estreno de "El Diablo Viste a La Moda 2" en Estados Unidos. ¿Será que Cinepolis y Cinemex las vendan en México? 🤔 ♬ sonido original - @joselana5

Además, se lanzaron varios vasos tipo tumbler y otra palomera de plástico en tonos rojos, negros y blanco que tienen grabado el título de la cinta protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. Del mismo modo, hay disponible un conjunto de charms para bolso que contiene un vaso de café, unas zapatillas rojas y unas gafas.

Mercancía de El diablo viste a la moda 2 ı Foto: IG cinemark

¿Cómo comprar la palomera viral de El diablo viste a la moda en México?

La palomera viral de bolso por fue lanzada por las cadenas de cine AMC Theatres y Cinemark, empresas que no tienen sucursales en México; por tanto, no es posible conseguirla en el país por el momento. Sin embargo, se espera que las principales cadenas de cine como Cinemex y Cinépolis ofrezcan la palomera como parte de un combo especial de estreno.

¿Cuándo se estrena en México la película El diablo viste a la moda?

La secuela de El diablo viste a la moda llegará a los cines de México el jueves 30 de abril de 2026, apenas un día antes de su lanzamiento internacional programado para el 1 de mayo.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, retoman sus icónicos papeles dos décadas después de la primera entrega.