El Ring Royale 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que este sábado los creadores de contenido, drag queens y deportistas se dieron cita en Monterrey para el pesaje. El encuentro dio mucho de qué hablar en redes sociales debido a los roces que hubo entre los participantes.

A pocas horas del evento organizado por Poncho de Nigris, el careo se convirtió en un espectáculo lleno de tensión y dramatismo debido a Alberto del Río El Patrón y Chuy Almada. Ambas figuras y sus equipos de entrenamiento terminaron en una trifulca. Te contamos qué fue lo que pasó.

Alberto del Río y Chuy Almada generan caos en pesaje de Ring Royale

Alberto del Río y Chuy Almada se encontraron en Monterrey, previo a Ring Royale 2026. Desde que se anunció su combate, ambos se han mantenido en constante enfrentamiento a través de redes sociales y entrevistas, por eso el caos que armaron este sábado no fue sorpresa.

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El exluchador de la WWE, conocido como El Patrón, y el atleta de Exatlón cumplieron con el tonelaje pactado sin problemas. Sin embargo, el verdadero espectáculo comenzó en el careo. Sin importar que estuvieran frente a la prensa y los fanáticos, los dos se encararon con insultos y gestos desafiantes que rápidamente escalaron a empujones.

Además, los respectivos equipos de los deportistas también se enfrentaron a empujones y una que otra patada.

La seguridad del evento tuvo que intervenir para separar a Alberto del Río y Chuy Almada, mientras los asistentes grababan y compartían el momento en redes sociales. Los videos del altercado se viralizaron en cuestión de minutos y generaron miles de comentarios.

Se espera que la pelea entre Del Río y Almada sea uno de los duelos más intensos de la cartelera de este fin de semana en el Ring Royale 2026.

¿Dónde y cuándo ver la pelea de Alberto del Río El Patrón y Chuy Almada?

El evento se llevará a cabo este domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey, con transmisión gratuita a través de las cuentas oficiales de Ring Royale en Twitch, YouTube y TikTok (@ringroyalefights).

Otros combates que hará vibrar la Sultana del Norte el domingo por la noche son:

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

El Abelito vs. Bull Terrier

Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine