Delroy Lindo, con casi cinco décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión, se perfila como uno de los competidores fuertes en la temporada de premios 2026 gracias a su conmovedora interpretación de Delta Slim en la película Pecadores.
El actor británico-estadounidense fue nominado al Oscar por primera vez este año, sin embargo, su carrera ha estado marcada por su capacidad para dar vida a personajes complejos y llenos de matices. Rumbo a los Premios de La Academia, conoce la trayectoria de este talentoso intérprete.
¿Quién es Delroy Lindo, actor de Pecadores?
Delroy Lindo es un actor británico-estadounidense de 73 años. Nació el 18 de noviembre de 1952 en Londres, Inglaterra.
Creció en un entorno multicultural, pues es hijo de padres jamaicanos, y desde joven mostró interés por la actuación. Junto a su familia se mudó a Canadá y luego a Estados Unidos. Se formó en la Universidad Estatal de San Francisco, California, y comenzó su carrera en teatro en la década de 1970, antes de dar el salto al cine.
Su estatura imponente de 1.93 m y su voz profunda lo han convertido en un intérprete de gran presencia escénica, misma condición que ha sabido aprovechar en el mundo artístico para interpretar personajes complejos. A lo largo de más de cuatro décadas, Delroy Lindo ha trabajado en producciones de gran prestigio, destacando su colaboración con Spike Lee en películas como Malcolm X (1992), Clockers (1995) y Crooklyn (1994).
El actor también participó en títulos como Get Shorty (1995), Romeo Must Die (2000) y The Cider House Rules (1999). En Da 5 Bloods (2020), interpretó a un veterano de guerra, un papel recordado por la intensidad.
En 2025 Delroy Lindo dio vida a Delta Slim en Pecadores, cinta que lo llevó a ser considerado para premios internacionales, incluyendo una nominación al Oscar. Durante sus casi 50 años de trayectoria, ha sido nominado al premio Tony y a los Premios del Sindicato de Actores y ganó un Satellite Award.
¿En qué categoría del Oscar está nominado Delroy Lindo y contra quiénes compite?
En esta edición de los premios Oscar, Delroy Lindo está nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Pecadores. La competencia se encuentra reñida, pues comparte la terna con otras figuras de gran reconocimiento internacional:
- Benicio del Toro por Una batalla tras otra
- Jacob Elordi por Frankenstein
- Sean Penn por Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgard por Sentimental Value
La nominación de Lindo marca un momento histórico en su carrera, ya que, pese a su extensa trayectoria y múltiples reconocimientos en otras competencias, nunca antes había sido considerado para el máximo galardón de Hollywood.