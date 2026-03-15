La actriz británica de origen nigeriano Wunmi Mosaku se ha convertido en una de las figuras más comentadas de la temporada de premios gracias a su participación en la película Pecadores (Sinners, 2025), dirigida por Ryan Coogler.

El talento indiscutible de la intérprete le ha permitido ser capaz de transitar entre el cine independiente y las grandes producciones de Hollywood. Su nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto confirma el impacto de su trabajo y la relevancia de su trayectoria.

Previo a la edición 98 de los Premios de la Academia, debes conocer a esta a esta figura del cine y contra quiénes compite por la estatuilla el próximo 15 de marzo.

¿Quién es Wunmi Mosaku, actriz de Pecadores?

Wunmi Mosaku nació en Zaria, Nigeria, en 1986, pero emigró con su familia a Manchester, Inglaterra, cuando era apenas una niña. Se formó en la Real Academia de Arte Dramático (RADA) y debutó en teatro antes de dar el salto a la televisión y el cine.

Su carrera incluye papeles destacados en series como Moses Jones, Vera, Lovecraft Country y Loki, donde interpretó a la cazadora B-15. En cine, ha participado en producciones como His House (2020) y Call Jane (2023).

En 2010, Wunmi Mosaku fue nombrada una de las Siete Caras Nuevas del Festival Internacional de Cine de Toronto, por I Am Slave, cinta que protagonizó. La actriz da vida a Malia, una niña que ha fue secuestrada de su pueblo en Sudán y luego vendida como esclava.

Además, en 2016, apareció en Playtest, un episodio de la serie de antología Black Mirror. En 2017 Wunmi Mosaku recibió el Premio BAFTA como Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en Damilola, Our Loved Boy.

En Pecadores, Wunmi Mosaku interpreta a Annie, una sacerdotisa Hoodoo. Su presencia y habilidades de hechicería son cruciales para enfrentar los peligros que surgen de su entorno.

Su actuación ha sido señalada por el público y la crítica como uno de los pilares de la película, que rompió récord histórico con 16 nominaciones al Oscar 2026, superando a La La Land y Titanic, mismas que tuvieron 14 candidaturas cada una.

Wunmi Mosaku de Pecadores está nominada al Oscar este 2026

La nominación de Wunmi Mosaku como Mejor Actriz de Reparto en los Premios Oscar de este año la coloca en una competencia de alto nivel. Entre las candidatas figuran:

Elle Fanning por Sentimental Value

Inga Ibsdotter por Sentimental Value

Amy Madigan por Weapons

Una batalla tras otra Tenaya Taylor por