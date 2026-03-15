La película Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet y dirigida por Josh Safdie, ha despertado gran interés durante esta temporada de premios por su retrato de un personaje exitoso, igual que polémico. Nos referimos al deportista estadounidense Marty Reisman.

Este legendario jugador de tenis de mesa se convirtió en un ícono gracias a su talento y triunfos memorables, pero su vida estuvo marcada por apuestas y controversias. Conoce a este controversial hombre.

¿Quién fue Marty Reisman de Marty Supreme en la vida real?

La cinta Marty Supreme se inspira en la trayectoria de Marty Reisman, muestra cómo un hombre de origen humilde logró trascender en un mundo competitivo y lleno de contrastes.

Marty Reisman nació en 1930 y creció en el Lower East Side de Nueva York, hijo de inmigrantes judíos rusos. Desde niño encontró en el tenis de mesa una vía de escape a las dificultades de su entorno.

A los nueve años, tras una crisis nerviosa, comenzó a jugar en un centro comunitario y rápidamente mostró un talento excepcional. A los 13 años ya era campeón juvenil de la ciudad, y con el tiempo desarrolló un estilo agresivo y llamativo, sumamente famoso por su golpe de derecha “Atomic Blast”, con el que era capaz de alcanzar velocidades cercanas a las 115 millas por hora.

Marty Reisman y Marty Mauser (Timothée Chalamet) ı Foto: Especial

Su carrera fue exitosa, pero estuvo manchada por la controversia y las apuestas. Marty Reisman jugaba partidos por dinero en clubes neoyorquinos y en su autobiografía The Money Player confesó que a veces perdía intencionalmente los primeros juegos para aumentar las apuestas.

Este comportamiento le generó sanciones, incluida una suspensión por la Asociación Estadounidense de Tenis de Mesa cuando era adolescente.

A pesar de las polémicas, sus logros fueron notables; ganó 22 títulos nacionales e internacionales, incluyendo el US Open en 1958 y 1960. En 1997, con 67 años, conquistó el Campeonato Nacional de Hardbat y se convirtió en el jugador más veterano en ganar un torneo nacional de un deporte de raqueta.

Además, entre 1949 y 1951, Marty Reisman formó parte de espectáculos itinerantes junto a los Harlem Globetrotters, donde realizaba trucos como cortar cigarrillos con la pelota o jugar con objetos improvisados. Marty Reisman falleció en 2012.

Su vida, entre el talento inigualable y la controversia, lo convirtió en una figura única dentro del deporte. Precisamente esa dualidad es la que inspira la película Marty Supreme, donde Timothée Chalamet interpreta a un personaje basado en Marty Reisman.

El actor se sometió a una transformación física con el fin de capturar la esencia de un hombre que vivió entre la gloria deportiva y el riesgo de las apuestas.