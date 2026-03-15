La actriz noruega Inga Ibsdotter Lilleaas se ha convertido en una de las revelaciones del cine europeo gracias a su papel en Sentimental Value, la más reciente película de Joachim Trier.

La intérprete de 36 años da vida a Agnes Borg, y su actuación ha sido descrita por el propio director como intensa, honesta y conmovedora, de modo que logra captar la complejidad emocional de un personaje que se ve marcado por los vínculos familiares.

Este trabajo le valió el reconocimiento internacional y una nominación al Oscar 2026 en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, el premio más añorado en la industria cinematográfica de todo el mundo.

¿Quién Inga Ibsdotter, actriz de Sentimental Value?

Inga Ibsdotter Lilleaas nació el 9 de abril de 1989 en Gol, Noruega, por lo que actualmente tiene 36 años. La actriz es hija de padres dedicados al teatro, por lo que creció en un ambiente creativo donde pudo desarrollar su vocación.

Estudió en la Universidad Nordland y complementó su preparación en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg de Nueva York, Estados Unidos, donde estudió un semestre, lo que le permitió adquirir una visión internacional de la actuación.

La carrera de Inga Ibsdotter comenzó en el teatro y pronto dio el salto al cine. En 2015 fue nominada al Premio Amanda por su debut en Mujeres con camisas oversized para hombres. Posteriormente, protagonizó la cinta musical de Netflix Una vida maravillosa (2023), donde interpretó a Lily.

En 2025, interpretó a Agnes Borg en Valor sentimental o Sentimental Value, del director Joachim Trier. La cinta se estrenó en el Festival de Cine de Cannes; Inga Ibsdotter ganó el premio de la National Board of Review Mejor Actriz de Reparto.

"Inga doesn't have a false note in her. When she's on set, we're all amazed. It's always truthful."



Director Joachim Trier on the revelatory Inga Ibsdotter Lilleaas in the award-winning SENTIMENTAL VALUE. pic.twitter.com/sorNqihBO7 — Sentimental Value (@sentvaluefilm) January 14, 2026

¿En qué categoría compite Inga Ibsdotter por el Oscar 2026?

La actriz Inga Ibsdotter compite en esta edición 98 de los Premios Oscar en la categoría Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Agnes Borg en la película Sentimental Value. La noruega de 36 años compite contra otras figuras reconocidas en el mundo del cine y la televisión:

Elle Fanning por Sentimental Value

Amy Madigan por Weapons

Wunmi Mosaki por Pecadores

Tenaya Taylor por Una batalla tras otra