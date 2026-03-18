Muere Aneudi Rendón, Dr. Culichi, cirujano plástico de las famosas e influencers

Aneudi Rendón Moreno, conocido popularmente como Dr. Culichi, falleció esta mañana en Culiacán, Sinaloa, según reportes de medios locales. El cirujano plástico era muy popular por su práctica médica en ciudades como Culiacán y Guadalajara; también era conocido por operar a diversas famosas e influencers de la región.

Además, mantenía una activa presencia en redes sociales, donde compartía resultados de sus procedimientos y se convirtió en una figura pública dentro del mundo de la cirugía estética.

Muere Aneudi Rendón Moreno, Dr. Culichi, cirujano plástico de las famosas e influencers

De acuerdo con la información difundida por Sinaloa Hoy, el deceso del cirujano plástico Aneudi Rendón Moreno, conocido como el Dr. Culichi, ocurrió en las primeras horas del día, aunque no se precisó la hora exacta ni el lugar específico. Habría perdido la vida debido a un paro cardiaco.

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La familia confirmó a través de un comunicado publicado en Instagram que el velorio se llevará a cabo en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, y pidió respeto a la privacidad durante las ceremonias.

“Hoy despedimos no solo a un gran profesional, sino a un ser humano excepcional, cuya pasión por su vocación, entrega incansable y calidez marcaron la vida de innumerables pacientes y personas que tuvieron el privilegio de conocerlo”, señala el texto.

El Dr. Aneudi Rendón Moreno era reconocido por su trabajo en cirugía plástica y estética, atendiendo a pacientes tanto en Culiacán como en Guadalajara. Su apodo, Dr. Culichi, se popularizó en plataformas digitales, especialmente en TikTok, donde compartía videos mostrando el “antes y después” de diversas intervenciones realizadas a mujeres.

Se especializaba en aumento de busto, liposucciones y escultura corporal. El cirujano era popular entre famosas e influencers de la región; además, las personas viajaban desde algunas ciudades de Estados Unidos para someterse a alguna intervención estética debido a los destacados resultados.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de colegios médicos ni de la Secretaría de Salud estatal. Sin embargo, la comunidad médica y sus seguidores ya lo recuerdan como un profesional que supo aprovechar las plataformas digitales para mostrar su trabajo y generar confianza.

Incluso hace unos meses publicó que operó a su hija mayor, pero se desconoce qué procedimiento se le realizó. La esposa de Aneudi Rendón Moreno solía acompañarlo en el quirófano con frecuencia.

Además, es conocido por aparecer en algunos videoclips musicales con Grupo Firme. El Dr. Culichi también tenía interés en la música, sobre todo en el género de la regional mexicana.